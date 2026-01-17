特朗普稱服止痛藥增胎兒自閉症風險　國際研究團隊：沒有關連

一項發表於《刺針-婦產科與婦女健康》（The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health，又譯柳葉刀）期刊的「黃金標準」統合分析證實，孕婦服用撲熱息痛（paracetamol，對乙醯氨基酚，美國稱Tylenol）並不會增加子女罹患自閉症譜系障礙、注意力不足過動症（ADHD） 或智力障礙的風險。此研究直接駁斥了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 去年九月聲稱該止痛藥導致自閉症的言論。



《衛報》1月16日報道，由倫敦大學聖喬治學院（City St George's, University of London）教授哈利勒（Asma Khalil）領導的國際團隊翻查43項過往研究，涵蓋逾26萬名接受自閉症評估、33萬名接受ADHD評估及40萬名接受智力障礙評估的兒童數據。

研究結論指出，這是「迄今最嚴謹的證據分析」，未發現懷孕期間服用撲熱息痛與子女神經發育障礙有關聯。

（檔案照片）對乙醯氨基酚，一種常見的止痛藥，也稱為乙醯氨酚（Reuters）

特朗普去年9月22日在白宮記者會上聲稱服用撲熱息痛「不好」，並建議孕婦「不要服用」。此言論引發全球醫學及婦女健康組織譴責，並導致孕婦焦慮。

哈利勒教授強調，研究訊息明確：「在指導下服用，撲熱息痛在懷孕期間仍是安全選擇」，孕婦不應因未經治療的疼痛或發燒而讓自身與胎兒承受已知風險。