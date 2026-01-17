特朗普去信埃及總統　稱美國準備「重啟調解」尼羅河水資源問題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）星期五（1月16日）在社交平台Truth Social發布致埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）的一封信，稱美國準備重啟調解埃及和埃塞俄比亞在尼羅河水資源問題上的爭端。



特朗普在信中說，美國準備「重啟」在埃及和埃塞俄比亞之間的調解工作，以「負責任地徹底解決」尼羅河水資源分配問題。

2026年1月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮出席有關醫保的活動時發表講話。（Reuters）

他說，相信所有尼羅河流域國家能夠達成一項持久協議，以確保埃及和蘇丹在乾旱和枯水年份能夠獲得可預測的水量，同時能讓埃塞俄比亞生產大量電力，其中一部分電力可以提供或出售給埃及或蘇丹。

2025年9月，埃塞俄比亞政府宣布非洲最大水電站「復興大壩」（Grand Ethiopian Renaissance Dam，簡稱GERD）竣工，該大壩位於尼羅河兩大源流之一的青尼羅河上。位於下游的埃及和蘇丹一直對「復興大壩」的修建表示關切，擔心大壩修建會影響本國用水安全，三國為此已進行十餘年談判。

圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪埃及海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh），與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會晤。（Reuters）

華盛頓主導的調解始於特朗普的第一總統任期，但隨着埃塞俄比亞在2020年退出，調解實際上已經破裂，儘管後來在非洲聯盟的領導下，一些討論仍在繼續。

本文獲《聯合早報》授權轉載

