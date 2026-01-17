美國交通部長：加拿大將後悔允許中國電動車進入市場

加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪華期間與中國達成「電動車換菜籽油」協議，其中，加拿大同意允許每年4.9萬輛中國電動車進入加拿大市場，稅率會從現時100%降至最惠國關稅6.1%。對此，美國交通部長達菲（Sean Duffy）1月16日（周五）在俄亥俄州表示，加拿大將為此決定感到後悔。



路透社報道，達菲在福特工廠的一場活動上表示，「我認為他們回顧這項決策時，必定會後悔將中國汽車引入本國市場。」

加拿大於2024年效仿美國關稅政策，對中國電動車徵收100%關稅。然而加拿大近期放寬電動車進口限制的舉措，引發美國擔憂此舉恐助長中國在北美市場的擴張態勢——尤其當華府對加拿大汽車及零部件採取日益強硬立場之際。

加拿大總理卡尼訪華，2026年1月16日到訪北京日壇公園（Reuters）

美國另一官員、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，數量有限的中國電動車不會影響美汽車公司向加拿大出口汽車的業務。他說，「我不認為這會擾亂美國對加拿大的供應。這些（電動）車要去加拿大——它們不會來美國。」

2025年10月30日，美國華盛頓，貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在白宮接受一間電視台訪問。（Reuters）

格里爾在接受CNBC採訪時還稱加拿大的決定「有問題」，並補充道，「我們在美國不銷售大量中國汽車是有原因的。這是因為我們設有關稅來保護美國汽車工人和美國民眾免受這些車輛的影響。」