伊朗示威死亡人數升至逾3000　部份網絡恢復　哈梅內伊再批特朗普

伊朗爆發大規模示威浪潮後，總部位於美國的人權組織HRANA於1月17日（周六）表示，估計死亡人數升至3000多人。此外，在經歷8天的網絡封鎖後，部分用戶的網絡服務已恢復，短訊服務也已恢復。



哈梅內伊再批特朗普

伊朗傳媒引述最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的講話，他批評美國總統特朗普（Donald Trump）是「罪犯」，他主張「最近這次反伊朗的煽動行為與以往不同，因為美國總統親自參與其中。」他又指特朗普給伊朗人民帶來傷亡、財產損失和詆毀。

路透社報道，人權組織稱目前已核實3,090人的死亡，其中包括2,885名抗議者。伊朗政府將多數暴力事件歸咎於其所稱「假扮成示威者的武裝暴徒」，並稱他們為「恐怖分子」。伊朗政府亦指控以色列與美國在幕後策劃，且對示威者與安全部隊的死亡事件負有責任。

2026年1月8日，伊朗德黑蘭，圖為示威者走上街頭集會，反對現任德黑蘭政權，圖中可見點點火光。（Reuters）

此前伊朗政府於1月8日在首都德黑蘭實施網絡管控。網絡監測組織NetBlocks後於17日在X（前稱Twitter）平台上發布消息稱，「數據顯示，伊朗網絡連線在斷網200小時後，略有回升」。一些海外伊朗人亦在社交媒體上表示，他們在周六清晨能夠與伊朗境內的用戶聯繫。

伊朗近期的抗議活動於12月28日爆發，起因是貨幣貶值導致的經濟困境，隨後演變成要求結束伊斯蘭共和國神權統治的廣泛示威，並於上週末爆發大規模暴力衝突，成為自1979年伊朗伊斯蘭革命以來最嚴重的國內動亂。