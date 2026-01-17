路透社：特朗普政府擄走馬杜羅前　已與委內瑞拉內政部長接觸

路透社星期六（1月17日）引述多名知情人士報道，在美軍閃電抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）之前的幾個月，特朗普政府官員就已和強硬派的內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）接觸，進行過討論，雙方在1月3日馬杜羅被抓捕後也一直保持溝通。



知情者透露，美方官員警告62歲的卡韋略，不要利用他所掌控的安全機構或執政黨的激進派支持者來打擊國內的反對派。1月3日美國突襲行動後，卡韋略掌控的安全機構包括情報部門、警察和武裝部隊，基本上繼續運作。

根據消息人士的說法，特朗普想「接管」委內瑞拉依舊困難重重，主因是該國的「分贓集團」（Cabal）依然掌握實權。而領頭人物正是惡名昭彰的內政暨司法部長卡韋略（Diosdado Cabello）。（GettyImages）

卡韋略與馬杜羅同被列入美國指控販毒的同一份起訴書，但在這次行動中並未被抓捕。

消息人士稱，與卡韋略的溝通也涉及美國對他的制裁和起訴，這些溝通最早可追溯到特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年1月上任初期，並持續到美國推翻馬杜羅的前幾周。

這些此前未被報道的溝通，對特朗普政府掌控委內瑞拉國內局勢至關重要。據了解美國擔憂的消息人士稱，如果卡韋略決定放任他所掌控的安全部隊，委內瑞拉就可能陷入特朗普希望避免的局勢混亂，並威脅到臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）的權力掌控。

2026年1月8日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在「英雄和烈士晉升和授勳儀式」上發表講話，表彰在美軍突襲捉拿總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其弗洛雷斯（Cilia Flores）的行動中犧牲的委內瑞拉和古巴軍警人員。（Reuters）

特朗普政府與卡韋略的溝通是否延伸到委內瑞拉未來的治理問題，目前尚不清楚。卡韋略是否聽取了美國的警告也同樣不明。他已公開表明將與羅德里格斯保持團結，而特朗普迄今也對羅德里格斯讚揚有加。

儘管在美國的委內瑞拉戰略中，羅德里格斯被視為關鍵人物，但卡韋略也被認為是可讓這些計劃順利進行或徹底顛覆的力量。

長期以來，卡韋略都被視為掌握委內瑞拉實權的第二號人物。他是已故前總統查韋斯（Rodrigo Chaves）的親密助手，後來成為馬杜羅的長期擁護者，被認為是馬杜羅政府鎮壓異己的主要執行者，令人畏懼。

另一方面，卡韋略雖然和羅德里格斯共事多年，但並非親密盟友。

作為一名前軍官，卡韋略對委內瑞拉的軍事和民間反情報機構都擁有影響力，這些機構在國內進行廣泛的間諜活動。他還與親政府的民兵組織關係密切，這些由駕駛電單車的武裝平民組成的團體，曾被用於襲擊示威者。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

在當前的政治過渡期，卡韋略是華盛頓依賴的少數馬杜羅擁護者之一。然而，知情者透露，由於卡韋略過往強勢鎮壓反對派的劣跡以及與羅德里格斯的長期競爭，美國官員擔心他可能會扮演攪局的角色。

委內瑞拉消息人士也透露，馬杜羅被推翻後，羅德里格斯一直努力鞏固自身權力，安插親信擔任要職，以保護自己免受內部威脅，同時滿足美國提高石油產量的要求。

曾在特朗普首任內擔任委內瑞拉問題特別代表的艾布拉姆斯（Elliott Abrams）說，許多委內瑞拉人認為，若要成功推進政權民主過渡，卡韋略必須在某個時刻被清除。

目前擔任外交關係協會資深研究員的艾布拉姆斯說：「如果他離開，委內瑞拉人就會知道這個政權真的開始改變了。」

白宮和委內瑞拉臨時政府都未立即回應路透社的置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

