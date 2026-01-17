前日揆菅義偉宣布不參加下屆眾院選舉 計劃退出政壇：為後輩讓路
撰文：聯合早報
出版：更新：
日本前首相菅義偉1月17日正式宣布，不參加下屆眾議院選舉，並表達退出政壇的意願，稱想為下一代政治家讓路。
日本共同網報道，菅義偉17日在橫濱市對媒體說：「我已決定不參加即將舉行的眾議院選舉......我一直在考慮何時退出政壇，如今我已77歲，經過認真考慮，我將為後輩讓路。」
菅義偉出生於秋田縣的農家，擔任過眾議員秘書和橫濱市議員，之後轉戰中央政壇。基於自身經歷，他曾說「即便從零起步也能成為首相」，並寄望後輩成長。
回顧政治生涯最印象深刻的經歷時，菅義偉提到擔任首相期間應對新冠疫情，稱「把每天100萬次疫苗接種付諸實施」。報道指，他當日接受媒體採訪前，已在市內向聚集的支持者表明了不參選的意向。
菅義偉1996年眾院選舉中首次當選，2012年出任第二屆安倍晉三內閣的官房長官。直至安倍晉三卸任首相，在任約7年8個月，創歷代最長紀錄。他2020年9月接替前者出任第99任首相。
據日媒報道，日本首相高市早苗計劃23日召開國會會議時解散眾議院舉行大選。
本文獲《聯合早報》授權轉載
