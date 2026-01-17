共和黨議員批評特朗普格陵蘭計劃：「我聽過最蠢的事」

面對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）持續威脅欲控制格陵蘭，多名共和黨國會議員公開批評試圖阻止此舉。



《政治報》（POLITICO）報道，一個由兩黨議員組成的代表團周五（1月16日）抵達哥本哈根，當面向丹麥及格陵蘭領導人傳達國會不支持軍事行動的訊息。共和黨議員培根（Don Bacon）預測針對格陵蘭島的軍事行動將會導致彈劾，並聲稱特朗普對格陵蘭島的執著是「我聽過最蠢的事」。

圖為2026年1月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）發表演說。 （Reuters）

參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）會晤後強調，格陵蘭應被視為「盟友而非資產」。參議員蒂利斯（Thom Tillis）預測，若特朗普準備採取立即軍事行動，兩黨將有足夠票數通過戰爭權力決議並推翻否決。

此抵制行動凸顯特朗普第二任期內與共和黨議員間最深刻的裂痕之一。參議院共和黨領袖圖恩（John Thune） 坦言，國會對軍事選項「缺乏胃口」；前領袖麥康奈爾（Mitch McConnell） 更警告，對格陵蘭動武將是「史無前例的戰略自傷」，可能導致撕裂北約。