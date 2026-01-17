特朗普重申美國為保國安須取得格陵蘭　威脅向不支持國家加徵關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月16日談及丹麥自治領地格陵蘭時，重申美國出於保護國家安全目的必須取得該島，並威脅指正考慮對反對相關計劃的國家加徵關稅。



美媒報道，特朗普在白宮出席有關醫保的活動時，回顧了美國利用關稅迫使其他國家合作制定降低美方國內藥品價格的計劃。

2026年1月9日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）的3D模型，旁邊是格陵蘭（Greenland）旗幟。（Reuters）

特朗普一度談及有關格陵蘭的問題，並強調：「如果其他國家不同意（美國取得）格陵蘭的協議，我可能會對它們徵收關稅。因為我們需要格陵蘭島，因為我們需要格陵蘭島來保障國家安全。」

特朗普試圖控制格陵蘭島的舉動引發了歐洲各國的強烈反對，德國、法國等國家已經開始派遣軍隊到該島上，但美國白宮已回應指，這不會影響特朗普獲得該島的決心。

2026年1月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮出席有關醫保的活動時發表講話。（Reuters）

針對特朗普屢談接管格陵蘭，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）1月14日聯同格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）到華府，與美國副總統萬斯（JD Vance）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）會面，但成效甚微。