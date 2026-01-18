美國1.20退出世衛　法律顧問：將討論拖欠2.6億美元會員費問題

美國將在1月20日正式退出世界衛生組織（WHO），世衛法律顧問所羅門（Steven Solomon）1月13日指，退出事宜是一個開放性問題，需要成員國進行討論，因美國在過去兩年未能結清拖欠的2.6億美元會員費（約20億港元），違反世衛規定。



所羅門強調，美國是迄今唯一一個要求退出世衛組織的國家，儘管章程中未寫明退出機制，因「看到一個組織如何讓世界更安全」，但在條約內提供一項具彈性的條款，「以便它能夠容納所有國家」。而根據這一規定，美國若想退出世衛，需要提前一年通知，並在退出前結清會員費。

特朗普2025年1月20日簽署多項行政命令，包括退出世界衛生組織，以及推遲TikTok不賣就禁的法例。（Reuters）

他還指出相關討論將在下個月召開的執行委員會與今年5月舉行的世界衛生大會上進行，並補充聯合國憲章中也沒有包含退出條款。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年1月20日簽署命令宣布美國退出世衛。世衞發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）當時指出，美國可在通知世衛後的一年，並在付清所有欠款後，才能正式退出。