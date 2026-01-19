貝森特：歐洲軟弱令美國須擁格陵蘭 祭關稅是藉經濟實力避免衝突
撰文：蕭通
出版：更新：
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於1月18日表示，歐洲的「軟弱」使得美國必須控制格陵蘭，才能維護全球穩定。他表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖接管格陵蘭並非空想的土地掠奪，而是為了防止未來衝突而採取的策略。
貝森特接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時稱，在與俄羅斯和中國的地緣政治博弈中，擁有格陵蘭島至關重要。貝森特稱，美國是世界上最強大的國家，「歐洲人展現的是軟弱，而美國展現的是強大」 。
對於特朗普向8個歐盟國家加徵關稅，貝森特辯稱，特朗普是利用美國的經濟實力來避免一場熱戰。歐洲領導人終會明白，他們需要在美國的安全保護傘下。他又表示，他最近未曾與特朗普討論，是否仍在考慮動用緊急權力以武力奪取格陵蘭。
美國共和黨籍的參議院國土安全委員會主席保羅（Rand Paul）批評，以緊急權力作為武力奪取格陵蘭基礎的想法「荒謬」，因為格陵蘭島根本不存在緊急情況。保羅並非唯一質疑特朗普的共和黨人，眾議員Mike Turner擔心，特朗普為格陵蘭向盟友加徵關稅，或影響到與北約（NATO）盟國的關係。
英媒：歐盟或向美國商品加徵關稅 反制特朗普為奪格陵蘭祭關稅特朗普為取格陵蘭祭關稅 英法等盟國強烈批評 歐盟：反有利中俄特朗普覬覦格陵蘭：2.1起對歐洲8國加徵10%關稅 6.1起增至25%丹麥多地集會聲援格陵蘭 群眾高喊「別碰格陵蘭」抗議特朗普言論共和黨議員批評特朗普格陵蘭計劃：「我聽過最蠢的事」