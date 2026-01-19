貝森特：歐洲軟弱令美國須擁格陵蘭　祭關稅是藉經濟實力避免衝突

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於1月18日表示，歐洲的「軟弱」使得美國必須控制格陵蘭，才能維護全球穩定。他表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖接管格陵蘭並非空想的土地掠奪，而是為了防止未來衝突而採取的策略。



美國總統特朗普（Donald Trump）2026年1月17日宣告2月起對歐洲8國加關稅，直至「美國得到格陵蘭」一事達協議為止。（Reuters）

貝森特接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時稱，在與俄羅斯和中國的地緣政治博弈中，擁有格陵蘭島至關重要。貝森特稱，美國是世界上最強大的國家，「歐洲人展現的是軟弱，而美國展現的是強大」 。

對於特朗普向8個歐盟國家加徵關稅，貝森特辯稱，特朗普是利用美國的經濟實力來避免一場熱戰。歐洲領導人終會明白，他們需要在美國的安全保護傘下。他又表示，他最近未曾與特朗普討論，是否仍在考慮動用緊急權力以武力奪取格陵蘭。

美國共和黨籍的參議院國土安全委員會主席保羅（Rand Paul）批評，以緊急權力作為武力奪取格陵蘭基礎的想法「荒謬」，因為格陵蘭島根本不存在緊急情況。保羅並非唯一質疑特朗普的共和黨人，眾議員Mike Turner擔心，特朗普為格陵蘭向盟友加徵關稅，或影響到與北約（NATO）盟國的關係。