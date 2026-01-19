歐盟擬對930億歐元輸美商品徵稅　反制特朗普奪格陵蘭關稅戰

為吞併格陵蘭，美國總統特朗普（Donald Trump）1月17日宣告2月起對歐洲8國加關稅，直至「美國得到格陵蘭」一事達協議為止。歐洲8國18日發表聯合聲明，指關稅威脅破壞跨大西洋關係，並可能導致危險的惡性循環。路透社報道，法國並提議對美國採取經濟反制措施。英媒同日報道，歐盟多國正考慮對價值930億歐元（約8434億港元）的輸歐美國商品加徵關稅，又或限制美國企業進入歐盟市場。



丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）已與德國總理默茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）和英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）等人通話，並對關稅威脅作出回應稱，「不會被勒索」。



美國總統特朗普（Donald Trump）2026年1月17日宣告2月起對歐洲8國加關稅，直至「美國得到格陵蘭」一事達協議為止。（Reuters）

英媒引述歐洲官員稱，多個歐洲國家正考慮對美國商品加徵關稅，但未透露計劃加徵的稅率，指措施仍在研究當中，又稱目的為歐洲各國領導人本周與特朗普會面時，增加談判籌碼。路透社稱，歐盟仍尋求藉外交解決爭端，但如果雙方無法在2月1日前達成共識，又或美國如期實施關稅，反制關稅就會在2月6日生效。

另路透社報道，根據接近法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的消息人士稱，馬克龍正在推動啟動「反脅迫機制」。該機制可能限制美國參與歐洲國家公共招標、投資或銀行業務，以及限制服務貿易。而美國在歐盟服務貿易方面擁有順差，其中包括數碼服務。

報道指出，歐洲議會國際貿易委員會主席貝朗格（Bernd Lange），以及歐洲議會的中間派黨團「復興歐洲」（Renew Europe）的主席Valerie Hayer已響應了馬克龍的呼籲。

2026年1月8日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮向法國大使發表講話。（Reuters）

路透社稱，歐洲議會現在很可能暫停其關於歐盟-美國貿易協定的工作。歐洲議會原定於1月26及27日就取消歐盟對美國的一系列關稅進行表決，但歐洲議會最大黨歐洲人民黨（EPP）主席韋伯（Manfred Weber）已表示，現階段已不可能批准，對美國產品實施0%關稅的措施必須暫停。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）表示，歐盟採取報復措施是毋庸置疑的，但現在啟動反脅迫機制「為時過早」。