彭斯質疑舊拍檔特朗普格陵蘭策略　支持目標但反對關稅手段

美國前副總統彭斯（Mike Pence）周日（1月18日）公開質疑前白宮拍檔、總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以關稅手段獲取格陵蘭的策略。



彭斯認爲應「鼓勵全國人民認識到，我們擁有絕對的國家安全利益，掌控並最終擁有格陵蘭。」但對特朗普使用「可疑的憲法權力」，向北約（NATO）盟友單邊徵稅表示擔憂。

彭斯表示，「我覺得現在的問題不是總統想達成什麼，而是怎麼做？」

2026年1月17日，在丹麥哥本哈根，人們參加抗議示威活動聲援格陵蘭。人群高喊「別碰格陵蘭島」和「格陵蘭島屬於格陵蘭人」的口號，以反對特朗普（Donald Trump）計劃搶奪該島的言論（Reuters）

特朗普於周六（1月17日）宣布，將自下月起對丹麥及其歐洲盟友施加10%的關稅，直至達成「完全購買格陵蘭」的協議。他在社交媒體稱，美國多年未向這些國家徵稅，現在是丹麥回報的時候，且「世界和平危在旦夕」。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）抨擊此舉「愚蠢」，指其關稅已推高物價、損害經濟，現更變本加厲。