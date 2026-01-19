歐盟本周召開緊急峰會　商討回應特朗普格陵蘭威脅

歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）周日（1月19日）宣布，歐盟27國領導人將於「未來數日內」召開緊急峰會，以商討如何回應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅控制格陵蘭並對反對國家加徵關稅的行動。《紐約時報》引述歐洲官員報道，峰會將於周四（22日）舉行。



此次特別峰會預計於1月22日舉行，且將要求各國領導人親身出席。此前，歐盟各國大使已於周日在布魯塞爾集會，討論特朗普於周六發表的聲明，聲明稱將購買格陵蘭，並對阻撓其計劃的歐盟國家施加關稅。

2025年9月23日，美國紐約市第80屆聯合國大會期間，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會見美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

科斯塔表示，歐盟成員國較早前的會議中重申承諾，涉及國際法原則、領土完整與國家主權上的統一、承認跨大西洋在北極和平與安全方面的共同利益、共同評估關稅將破壞跨大西洋關係、團結支持並團結丹麥與格陵蘭、準備防禦任何形式的強制、願意繼續與美國就所有共同關心的議題進行建設性交流。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與各國領袖交談後表示：「我們將永遠保護我們的戰略、經濟和安全利益，以堅定的決心迎接這些對歐洲團結的挑戰。」