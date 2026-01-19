特朗普批丹麥沒排除俄羅斯在格陵蘭威脅　揚言「是時候解決問題」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）連日揚言取得格陵蘭後，他1月18日在網上發文，批評丹麥不作為，並稱「是時候解決問題」，為奪取格陵蘭鋪路。



特朗普18日深夜在自家社交平台Truth Social發文，指北約（NATO）在過去20年一直要求丹麥「排除俄羅斯在格陵蘭的威脅」，可惜丹麥一直都沒有作為。

他認為「現在是時候，而且會完成」，但未有透露細節。

2026年1月9日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）的3D模型，旁邊是格陵蘭（Greenland）旗幟。（Reuters）

特朗普曾在17日宣布由2月起對丹麥及其歐洲盟友施加10%的關稅，直至達成「完全購買格陵蘭」的協議。他在社交媒體稱，美國多年未向這些國家徵稅，現在是丹麥回報的時候，且「世界和平危在旦夕」。

對於特朗普的威脅，歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）宣布，歐盟27國領導人將於「未來數日內」召開緊急峰會，以商討如何回應特朗普威脅控制格陵蘭並對反對國家加徵關稅的行動。《紐約時報》引述歐洲官員報道，峰會將於22日舉行。