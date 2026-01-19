古巴批准「戰爭狀態」相關預案

古巴國防委員會上周六（1月17日）召開會議，審議並批准古巴進入戰爭狀態時的各項計劃和措施。



2026年1月17日，古巴國家主席府發佈的消息指，此次會議旨在提升並完善各級指揮機構及相關人員的戰備水平與協同能力，是在「全民戰爭」戰略構想下推進國家備戰工作的一部份。（古巴國家主席府網站）

古巴國家主席府當天發布的消息指，此次會議旨在提升並完善各級指揮機構及相關人員的戰備水平與協同能力，是在「全民戰爭」戰略構想下推進國家備戰工作的一部份。

消息說，古巴總統勞爾卡斯特羅（Raul Castro）密切關注此次會議的進展。

新華社報道，當前，古巴和美國關係處於高度緊張狀態。本月初，美國對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，強行控制委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子並將他們帶到美國。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）隨後暗示，古巴可能成為美國下一個關注目標。

報道指，特朗普威脅稱，若失去委內瑞拉石油供應，古巴將難以「支撐」。特朗普11日再次對古巴施壓，稱若古巴不盡快「達成協議」，將面臨「零石油、零資金」流入的局面。古巴國家主席迪亞斯－卡內爾則表示，古巴不會主動攻擊和威脅任何國家，但已做好準備捍衛每一寸國土。