古巴將成特朗普下個目標？全靠與委內瑞拉經濟互補　苟活也成問題

前段時間，特朗普（Donald Trump，又譯川普）轉發了一條「魯比奧（Marco Rubio）將成為古巴總統」，順手點評：「聽起來不錯。」



有不少人揣測——古巴，會不會是下一個目標？畢竟古巴的經濟也在「崩潰邊緣」。即使和伊朗的困難比，古巴也相差不大。

這幾十年來，古巴能在美國眼皮子底下苟到現在，一個重要支柱，就是和委內瑞拉的「經濟互補」。簡單說就是：你給我油，我給你人。委內瑞拉輸出石油，古巴輸出醫生、教師，甚至安全力量，抱團取暖。

唇亡齒寒 古巴被特朗普公開威脅：

現在情況變了。馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）被特朗普拿下，委內瑞拉這條「輸血管」，基本宣告斷供。

在冷戰時期，古巴的靠山是蘇聯，形成了某種路徑依賴，其電力系統幾乎完全靠燒油。查韋斯（Hugo Chávez）執政時期，委內瑞拉每天向古巴供應超過10萬桶廉價石油，才勉強托住了國家的運轉。

但這幾年，委內瑞拉自己也很難過，對古巴的供油量一路下滑，只剩每天3萬多桶，遠遠不夠用。古巴不得不轉向墨西哥，大規模進口石油，但是成本更高、穩定性更差。結果就是：停電成為常態。電力短缺+設備即將老化，把僅有的幾個能賺錢的業務也拉下水了（糖業、煙草等），城市在退化，人口在逃離，經濟幾乎沒有成長可言，就純苟着。

過去十年間，古巴頻繁經歷大小停電，最長一次持續超過72小時。長期的電力短缺，給古巴造成的直接經濟損失已達數億美元。

缺油缺電缺資金

古巴小停電不斷，大停電不少，其能源困境早已超越基礎設施問題，成為牽動其經濟命脈與地緣戰略的核心挑戰，尤其暴露了其在工業基礎資源方面極端匱乏的短板。

一方面，古巴本身就底子差，從蘇聯時代的遺產到美國的長期封鎖，從化石燃料依賴到可再生能源的曙光，古巴錯失多個能源發展機遇。能源危機折射出這個國家在資源匱乏與大國博弈中的突圍困境。

另一方面，古美長期交惡，在半個世紀內，美國對古巴的金融、貿易、經濟進行三重製裁。受制裁影響，長期以來，古巴難以進口燃料，難以維修嚴重老化的發電設備，由此造成全國電力供應緊張。

由於電是一種二次能源，電力不足，暴露的其實是一次能源的供給問題。

在古巴目前的能源結構中，火力發電是最主要電力來源，佔全國發電總量的96%。而火力發電主要依賴燃油和天然氣，其中油電佔62.3%，油耗為265克/千瓦時。此外還有生物質能發電，主要利用甘蔗渣等農業廢棄物，佔總發電量的3.8%。

然而，古巴本國油氣資源很少，雖然北邊就是石油特別多的墨西哥灣，但屬於古巴的北部重油帶，每天穩定產量只有4萬桶左右。

根據古巴國家統計和訊息辦公室2021年公布的數據，古巴每天大約需要12.5萬桶石油，自給率不到三分之一。石油短缺直接導致發電量受限。每年耗費數億美元外匯進口原油，佔其進口總額的20%。

儘管缺油少氣，公共設施和工業系統薄弱，但因意識形態和地緣政治原因，古巴在國際社會的存在感卻又特別強，每次大停電都能在國際上受到關注。

以前古巴還能依靠蘇聯援助，蘇聯解體後又找到了委內瑞拉，但現在委內瑞拉也窮得一塌糊塗，作為石油儲量世界第一的國家，居然會因為石油開採和煉化能力不足而停電。

2024年4月以來，墨西哥每天向古巴提供約1萬3千桶輕質原油，超過俄羅斯成為古巴原油最大供應國。所以，古巴的石油供應常年存在缺口，現在的進口來源包括墨西哥、俄羅斯和委內瑞拉。由於外匯有限，不可能進口太多，也就鎖死了發電上限和工業上限。

發電燃料供應不穩定，電力系統的架設和維護自然也好不到哪裏去。

古巴的發電設備大多建於20世紀80年代，主力電網是1988年投產的蘇聯電力系統。由於資金短缺和美國制裁，多次修繕工作也未能確保設備正常運轉。其最大發電廠安東尼奧·吉特拉斯發電廠（Antonio Guiteras）曾在2024年10月發生故障，導致全國電力系統崩潰，超過1000萬人受到影響▼▼▼

此外，作為能源轉型戰略的一部分，古巴計劃在2025年新建55座光伏電廠，到2028年建成92座光伏太陽能發電廠，裝機容量超過2000兆瓦。但目前，這些新建的光伏項目正在推進中，尚未完全投入使用，而且資金短缺導致項目屢屢延期。這種「缺油—缺電—缺資金」的惡性循環，將古巴的工業與民生逼入絕境。

以2025年2月28日為例，古巴國家電力聯盟的報告說，當日發電量為1695兆瓦，而最大需求為3250兆瓦，缺口高達1555兆瓦。

專家給出的解決方案和金額都超出了古巴的經濟能力。獨立顧問羅梅羅指出：國家電氣系統沒有簡單的解決方案，將需要1億美元才能完全重新激活古巴能源系統。

搞能源、搞設備、搞轉型

就現狀而言，古巴的當務之急，還是獲取廉價的一次能源和發電設備，以彌補供電缺口，保持供電穩定。

目前，墨西哥已成為古巴的最大能源供應國。墨西哥國有石油公司Pemex在2024年1月至9月期間向古巴出口了價值5億美元的石油，按年增長了25%。

2024年10月，古巴經歷全國性停電後，墨西哥向古巴運送了40萬桶原油，以幫助其應對能源危機。儘管古巴具體的支付細節未公開，但有分析認為，古巴可能通過某種形式的易貨交易支付，例如墨西哥與古巴醫生的衛生合作協議。

此外，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）表示，將繼續支持對古巴的能源援助，反對美國對古巴的長期封鎖。

設備方面，古巴曾從土耳其Karpowership公司租用了浮動發電船。自2019年以來，古巴擁有8艘土耳其浮動發電船，分佈在哈瓦那、馬裏埃爾和聖地亞哥等地。

2024年12月，古巴接收了最新的浮動發電船「Cankuthan Bey」，其發電能力為80兆瓦。該船加入後，古巴的浮動發電船總髮電能力進一步提升，但仍未完全彌補全國每日超過1500兆瓦的能源缺口。

這些浮動發電船使用低硫燃料油或天然氣發電，通過電纜連接到古巴的電網。然而，由於燃料短缺，部分發電船的運行能力受到影響。官方並未公布發電船的租賃成本，但參考其他國家的經驗，如厄瓜多爾的100兆瓦浮動電廠在18個月內花費超過1.14億美元。這種成本高昂的方式無法長期維持。

古巴已建成72個光伏發電園區，總容量226兆瓦，年發電量達310吉瓦時，預計每年可節約81000噸燃料，並在中午高峰時段為約29萬戶家庭提供電力。

此外，古巴還計劃推進風能項目，例如奧爾金省的風電場項目，計劃安裝33台發電機，裝機容量為33兆瓦；東部地區再建七個風電場，裝機容量為750兆瓦。

島國經濟體的未來

目前，古巴的電力生產能力僅能滿足全國需求的60%～70%。缺電難題已經嚴重影響古巴人民的幸福感和未來，即使擁有各種免費的社會福利和熱帶人民特有樂觀buff，但畢竟不能「用愛發電」。

長期缺電之下，古巴工業系統已經嚴重受損，工業生產頻繁中斷。製糖、煙草等重要行業因斷電導致生產線停滯，生產效率大幅下降，企業成本上升，國際競爭力減弱。

民生也大受影響。古巴部分地區每天停電時間甚至長達8小時。停電導致居民冰箱裏的食物變質、空調無法使用，甚至影響到醫療設施的正常運轉，威脅公共衛生安全。於是，社會不滿情緒增加，甚至出現了抗議和敲鍋行動。

古巴雖然區位優勢非常特殊，但從自然稟賦來看，和中美洲那些香蕉共和國屬於同一生態位。如果無法和美國緩和關係，作為小規模外向型島國經濟體，很難實現可持續現代化發展。

然而，隨着特朗普上台，反古先鋒魯比奧（Marco Rubio）當選國務卿，美國人加大對古巴的制裁或已成定局，必將進一步加劇古巴困境。

由於古巴能源結構單一——以化石燃料為主，石油產品佔發電量的80%以上——使得古巴在面對全球能源價格波動時極為脆弱。

雖然如此，但古巴腳下這大地也是有點貨色的，比如鎳礦，探明基礎儲量約550萬噸，全球第六，這也正是老特想要的。但是電力不夠，基建破敗，資源就不能立即變現。前陣子，特朗普讓一幫美國油企參與開發委內瑞拉，基本沒人敢去，同樣是這樣道理。

往後看，美國重回門羅主義，肯定不止要解決一個委內瑞拉，哥倫比亞、墨西哥都是必須要搞定立場的。

這個形勢下，古巴還能苟住麼？還能苟多久？

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



【本文獲「地球知識局」授權轉載，微信公眾號：diqiuzhishiju】