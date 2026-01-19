悉尼造價8億澳元新魚市場開幕 料年吸客逾600萬人
撰文：韓學敏
出版：更新：
造價8億澳元（約41.75億港元）的悉尼新魚市場1月19日正式開幕。新南威爾士州州長明斯（Chris Minns）稱其為「無疑是全球最佳魚市場」，預計每年可吸引超過600萬名旅客。
新市場位於悉尼港，合併舊有零售空間並新增約40個餐飲與零售攤位。設施包括每天可生產逾5萬公斤冰塊的製冰系統、活甲殼類養殖槽，以及向公眾開放的拍賣室。
明斯表示，市場將成為旅遊、就業與消費中心，並獲新渡輪服務、額外輕軌班次及派蒙特地鐵站支持。舊布萊克瓦特爾灣魚市場原址將改建1400套濱水住宅及2.6公頃公共空間。
這項目預算多次上調，最初於公布時為2.5億澳元（約13.05億港元），2019年追加5億澳元（約26.09億港元）至7.5億澳元，最終成本達8.36億澳元（約43.63億港元）。
規劃部長斯（Paul Scully）指市場融合批發、零售與餐飲，設有濱海長廊及水上藝術景觀。
卡利說：「無論你是美食愛好者、釣魚者或建築愛好者，悉尼魚市場都能滿足每個人的需求，從新鮮海鮮到外賣炸魚薯條，再到俯瞰西港的高級餐飲，並開闢絕佳的全新公共空間，讓社區放鬆享受」。
