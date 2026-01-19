美國大學國際學生三年來首次下降

美國大學的國際學生人數三年來首次下降。



美國學生信息中心公佈的數據顯示，美國全國國際學生人數2025年秋季減少近5000人，其中國際研究生人數下降6%或減少近1萬人，而在2020年至2024年期間，研究生人數曾激增逾50%；本科生人數雖有增加但增幅放緩，去年增3.2%，前年增8.4%。

國際生減少相信與特朗普政府實施旅行禁令、放緩簽證審批，並撤銷許多學生簽證有關。

美國國務院日前在社媒平台X發文稱，為了「維護美國安全」，已撤銷8000名學生的簽證。

國際學生通常支付全額學費，是美國高校的主要資金來源之一。在特朗普政府對高校大幅削減聯邦撥款的情況下，國際學生人數減少，無疑是雪上加霜。

2025年5月21日，美國紐約曼哈頓，學生們參加哥倫比亞大學的畢業典禮。(Reuters)

芝加哥附近的私立大學路易斯大學，去年夏天美國暫停審批學生簽證，隨後該校研究生課程招收的國際新生銳減37%。由於資金不足，校方被迫裁退10%的職工。

芝加哥另一所私立大學德保羅大學去年秋季的國際學生總數減了755人，其中國際新生驟減近62%。校方將此歸咎於簽證難申請以及「國際學生對於赴美留學，興趣減弱」。

然而，不同學校受衝擊的程度不一，哈佛等頂尖學府逆勢而上，吸引了更多國際生。哈佛數據顯示，去年秋季其國際學生總數6749人，佔比微升至28%，創23年來的新高。

印度留學諮詢公司Collegify聯合創始人坎德瓦爾說，美國簽證審查趨嚴和就業市場低迷，促使有意留美的印度學生只考慮申請報讀美國名校，因為只有這樣才會有好的前景，覓得好工作。

最受國際學生歡迎的電腦和信息科學課程，收生人數自2020年以來首次下降，研究生課程收生減14%，本科生課程收生減3.6%。

數據也顯示，學費高昂的私立大學總收生人數降了1.6%，學費相對低廉的公立大學和社區學院收生則分別增加1.4%和3%。學生們也傾向於選擇學費較低、性價比更高的課程，例如證書課程和副學士學位課程的報讀人數分別增加1.9%和2.2%，相比之下，學士學位課程的收生僅增0.9%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

