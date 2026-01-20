歐洲多國為格陵蘭向美國推反制關稅　貝森特：很不智

撰文：張子傑
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就格陵蘭問題向8個歐盟國家加徵關稅後，對方揚言採取報復措施。美國財長貝森特（Scott Bessent）1月19日認為，歐盟國家的報復措施不智，並指美國過往都有向其他國家買入土地的情況。

法媒報道，貝森特在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）時表示，特朗普認為格陵蘭屬戰略資產，華府無意將西半球的安全外判於他人，因此希望取得當地的控制權。

對於英法德等國計劃就華府的關稅措施採取反制措施，貝森特認為非常不智，並不覺得特朗普因為沒獲頒諾貝爾和平獎而向格陵蘭出手。

圖為2026年1月19日，美國財長貝森特抵達瑞士達沃斯的世界經濟論壇會場。（Reuters）

貝森特其後被問到美國會否達成不涉及取得格陵蘭的協議時，他提到美國過往曾分別從法國及丹麥手上買入巴拿馬運河及現稱為美屬處女群島（US Virgin Islands）的丹屬西印度群島（Dansk Vestindien）。

他強調，格陵蘭擁有對先進科技有重要意義的稀土資源，因此當地有極具重要戰略重要意義。貝森特亦點名丹麥，指假如哥本哈根方面有一天突然擔心得罪北京方面怎麼辦，稱丹麥早已同意中國在格陵蘭採礦。

圖為2026年1月17日，丹麥哥本哈根有民眾參加聲援格陵蘭的示威活動，他們高喊「別碰格陵蘭島」和「格陵蘭島屬於格陵蘭人」的口號，以反對特朗普計劃搶奪該島的言論（Reuters）
