美國貿易代表：對關稅案裁決樂觀　如失敗還有4條款重啟關稅政策

美國最高法院在1月20日宣判的案件，可能包括由總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布關稅所引發合法性的爭議官非。貿易代表格里爾（Jamieson Greer）15日接受《紐約時報》訪問時透露，如果裁決不利特朗普政府，白宮「隔天開始」將迅速以其他法源重啟關稅措施，並指至少還有4條款重啟關稅。



格里爾指，自己連同其他顧問早已給特朗普「很多不同的選項」，以達成其貿易目標，意味就算裁決不利，也可以援引其他法律，在全球範圍內徵收類似關稅。

他進一步解釋，特朗普可援引第301條、第232條、第122條、第338條等4條法律條款維繫關稅施政，其中第301條在特朗普首個任期就被用於應對中國；而第232條則涉及國家安全法規；第122條有關國際收支法；而第388條則允許美國在「受到他國歧視」時做出反應。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

美國最高法院去年11月就關稅案進行言詞辯論時，部份大法官對特朗普是否有權單方面實施「對等關稅」等大規模關稅措施表達質疑。美國關稅政策按照程序應由國會審議並公布，特朗普去年援引1977年的《國際緊急經濟權力法》繞過程序，宣布國家處於緊急狀態以宣布關稅政策。有反對聲音認為是濫權，質疑關稅合法性。