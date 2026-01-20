和平委員會意不在加沙？　或為設立「特朗普式聯合國」｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月15日（周四）宣布成立「和平委員會」（Board of Peace），且正在邀請多國領導人的加入。該委員會最初設立目的是監督加沙地帶的重建，惟其職能似乎並非僅局限於加沙議題，而是旨在幫助解決世界各地的衝突和戰爭。此舉被外界視為可能挑戰聯合國地位的舉措，引發國際爭議。



「和平委員會」因加沙而起

和平委員會最早由特朗普於2025年9月提出。根據去年達成的20點停火計劃，加沙將暫時由巴勒斯坦臨時技術官僚委員會管理，負責日常運作、公共服務和行政管理。臨時技術官僚委員會則將接受一個名為「和平委員會」的國際過渡機構監督，該機構由特朗普擔任主席，成員包括其他國家元首。

2026年1月14日， 流離失所的巴勒斯坦人在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的帳篷營地避難。（Reuters）

去年11月，聯合國安理會批准成立和平委員會，賦予和平委員會為期兩年的授權，且其範圍僅限於加沙走廊。理論上，隨着停火協議進入第二階段，和平委員會成員將監督後續步驟。但現有跡象顯示，和平委員會不僅局限於加沙，特朗普的實際願景更為宏大和長遠。

和平委員會最終目的是什麼？

美國目前已向約60個國家發出邀請函和章程草案，邀請各國參與「一個旨在促進穩定、恢復可靠和合法治理、並在受衝突影響或威脅的地區確保持久和平的國際組織」。

俄羅斯、英國、澳洲、新西蘭、烏克蘭、加拿大、法國、德國、意大利、西班牙、日本、新加坡、韓國、以色列、瑞士、巴西、匈牙利、土耳其、沙特阿拉伯、瑞典、芬蘭、白羅斯等國領導人都已受邀成為創始成員。

2026年1月17日，美國佛羅里達州海湖莊園附近一條道路更名為「特朗普大道」，特朗普在儀式上揭曉路牌（Reuters）

但新公布的委員會章程草案中隻字未提加沙或中東地區，而特朗普則稱，和平委員會將「從加沙開始，然後根據衝突的出現做出應對」。此外，在邀請各國領導人成為創始成員的信函中，特朗普表示，和平委員會將「採取一種大膽的新方式來解決全球衝突」。

特朗普此前曾多次批評聯合國效率低下，並認為其未能充分發揮潛力。而和平委員會的願景，不禁開始讓外界開始認為，特朗普實際上是在試圖創建一個類似聯合國的機構。

特朗普會扮演甚麼角色？

委員會章程將賦予特朗普廣泛的權力：他將擔任和平委員會的首任主席，並兼任美國代表。成員資格將由主席邀請，主席對任期、續任和罷免擁有關鍵的權力。

雖然所有決定均由成員國以多數票表決通過，但最終結果仍需主席批准。主席擁有打破僵局的投票權，並擁有設立、修改或解散附屬機構、指定繼任者，以及對章程的含義、解釋和適用擁有最終解釋權的專屬權力。

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會時發表講話。（Reuters）（GettyImages）

白宮周五在聲明中表示，為落實委員會的願景，已成立一個執行委員會，成員包括美國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）以及英國前首相貝理雅（Tony Blair）等人。聲明還補充說，每位成員將負責一個涵蓋治理、外交和重建的領域。

各方回應：和平委員會是「特朗普式聯合國」

美媒周六的一篇報道評論道，特朗普雄心勃勃地想要獲得更廣泛的全球危機應對授權，這可能會與聯合國相抗衡，從而對二戰後的國際秩序造成重大衝擊。

路透社則引述一位外交官的話說：「這是一個無視《聯合國憲章》基本原則的『特朗普式聯合國』。」如果和平委員會繼續推進，很可能會削弱聯合國。