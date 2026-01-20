明尼蘇達州教堂爆發反ICE抗議　逢馬丁路德金紀念日　民眾呼平權

據《紐約時報》報道，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯-聖保羅一所教堂內，數百名反移民及海關執法局（ICE）民眾周日（1月18日）發起大規模抗議。矛頭直指教堂牧師伊斯特伍德（David Easterwood），其同時擔任 ICE 聖保羅執法部門代理主任，民眾譴責其主張激進執法，尤其是本月 ICE 特工槍殺37歲女子古德（Renee Nicole Good）一事。



社交媒體上發布的影片顯示，抗議者在城市教會外高喊「ICE滾出去」等口號，部份人闖進教堂，導致禮拜活動被迫中止。整個週末期間，明尼蘇達州各地數百名民眾持續舉行集會、遊行等活動，以抗議移民執法人員湧入該州的行為。

2026年1月18日，抗議者打斷了明尼蘇達州聖保羅市的一場教堂禮拜，他們說當地一名美國移民和海關執法局（ICE）官員擔任該教堂的牧師。（X@reallilyfarrow）

這些活動包括一年一度的紀念馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）慶祝活動，為黑人爭取平等權利。「黑人的命也是命」明尼蘇達州分會（Black Lives Matter Minnesota）和其他當地組織一同主辦活動，為此次教堂抗議喝彩。

對此，美國司法部宣布根據《FACE法案》展開聯邦調查，指控抗議者「褻瀆宗教場所、干擾信徒禮拜」。司法部長邦迪（Pam Bondi）強調，襲擊執法人員與恐嚇基督徒的行為將受聯邦法律嚴懲。