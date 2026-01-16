尹錫悦戒嚴案｜檢方求處死刑　總統判死有先例　李在明會否特赦？

韓國檢方1月13日晚對前總統尹錫悦發動緊急戒嚴案給出量刑意見，要求法院判處尹錫悦死刑。



檢方的理由是，尹錫悦發動的緊急戒嚴是對韓國法治的極大破壞，是濫用總統職權進行的有組織犯罪。

先說死刑。法律上，韓國仍然保留了死刑，一般的執行方式為絞刑，軍事刑法下則是槍決。2021年和2025年，韓國憲法法院曾兩次就「死刑制度合憲性」進行投票，兩輪結果均為「保留」。這也說明韓國社會雖然大量吸收了西方思想，但其保守內核相當堅實。

但也因為基督教快速發展、民主化運動等因素，韓國最近一次執行絞刑要追溯到1997年12月30日，而根據軍事刑法執行的槍決，最後一次是1985年9月20日，當時的死刑犯是一名隸屬第28步兵師團，於1985年2月24日殺害8名同袍的二等兵。此後，韓國事實上停止了死刑執行。

而且韓國總統被判死刑 尹錫悦也並不是第一個

1980年5月，利用朴正熙突然遇刺後的混亂和權力真空，軍頭全斗煥實行全國戒嚴，解散國會，大規模抓捕反對派人士，指揮「華麗的休假」行動，武力鎮壓光州示威，釀成慘案。

同年8月，全斗煥出任總統，連任兩屆後，於1988年把政權交給在陸軍士官學校時就認識且自己一手提拔起來的盧泰愚。1996年8月，全斗煥和盧泰愚因軍事政變、光州事件以及在任期間收受鉅額賄賂等罪名，被首爾地方法院分別判處死刑和監禁22年6個月。

全斗煥：圖為1997年12月30日，韓國前總統全斗煥在首爾對僧侶發表演說。（Reuters）

但因為由內而外的民主化進程和由外而內的左傾廢死思潮，疊加複雜的政治考量和博弈，1997年12月，民選的時任總統金泳三與即將接班的當選候任總統金大中協商後，決定特赦全斗煥和盧泰愚。理由主要是全斗煥任期內韓國經濟翻了3倍，二是全斗煥接受了629宣言，和平交接了權力，沒有武力反抗，使民主化得以順利發展。三是全斗煥出身慶尚地區，對該地區影響力較大，對選票有重要影響。圍繞全斗煥命運的爭議，直到他本人壽終正寢都沒有結束。

對比之下不難發現，尹錫悦政治上已經被徹底釘在恥辱柱上，軍事上毫無影響力（尹錫悦以「屈光不正」為由，未服正式兵役），戒嚴期間沒有國民傷亡，相關的軍隊各級將校在執行命令時就大多瞻前顧後，事後又都受到了嚴厲處理，可以說恰恰是因為這場鬧劇足夠荒誕，所以尹錫悦並沒有鑄成大錯，罪不至死。

那為甚麼還要對一個落水狗前總統喊打喊殺？

根據韓國法律，內亂罪首惡只適用三種法定刑：死刑、無期懲役刑、無期禁錮刑。後兩種大致相當於無期徒刑和終身監禁，區別在於是否需要強制勞動。從韓國的司法實踐看，無期懲役刑（無期徒刑）多適用於重大刑事犯，過失犯、政治犯一般會被判無期禁錮刑（終身監禁）。尹錫悦是政治犯、刑事犯、還是作為三軍統帥以軍法犯身份定罪，是法院要考慮的一個重要因素。

2025年6月3日，韓國首爾，韓國前總統尹錫悅（中）和他的妻子金建希（左）在總統選舉中投票後離開。（Reuters）

負責本案的獨檢組檢察官助理朴旭秀對此的說明是：「儘管存在着對全斗煥和盧泰愚勢力進行懲戒的歷史，尹錫悦一黨還是策劃了內亂。為了不讓悲劇的歷史重複，需要比全斗煥、盧泰愚更加嚴厲的懲戒，從量刑條件來看，完全沒有值得酌情減刑的事由，即使韓國事實上是廢除死刑的國家，但仍然會以死刑求刑。」

而且這還不是獨檢組的全部指控，檢察方面還要追加外患罪等罪名，務求對尹錫悦徹底肅清。而且當天開庭的417號刑事法庭，也正是韓國前總統全斗煥因同一罪名被判處死刑的法庭。尹錫悦是以被告身份站上該法庭的第五位前任總統。

說完客觀變量 接着說主觀變量

一是共同民主黨面臨轉型危機，如何處理尹錫悦，牽動着黨派乃至韓國的未來。

尹錫悦在戒嚴過程中，一度調動軍隊，通過無人機挑釁朝鮮，希望誘使朝鮮出兵，藉機發動戰爭，使國家進入緊急狀態，以維持長期戒嚴，並藉此援引防諜法律抓捕、甚至肉體消滅李在明為首的反對黨。這也導致李在明做任何動作，都有可能被認為是挾私報復。

李上台後，韓國民主黨政府一直着力於清除政變帶來的負面影響，並藉此機會對政府、檢察系統進行大改革，例如李指派了總理金珉錫（清華大學碩士）牽頭，成立「尊重憲法、革新政府專班」，由國務協調室長擔任總團長，在49箇中央行政部門分別設立專班，對參與或協助12・3緊急戒嚴的行為展開內部調查。特別是對於強烈提出參與嫌疑的軍隊、檢察、警察以及外交部、國防部、行政安全部等12個機關，進行集中檢查。

2025年12月3日，韓國總統李在明在首爾青瓦台舉行記者會，紀念前總統尹錫悅短暫實施戒嚴一週年。（Chung Sung-Jun/Getty Images）

專班將以通過舉報提出相關疑惑的人為對象，通過採訪、書面調查、手機及電腦取證等，對緊急戒嚴過程中的事前模擬、實行、事後正當化、隱瞞等行為進行大規模的人事措施。這種大規模的肅清運動，效果立竿見影，這次「國家利劍」，新改組的檢察機關對尹錫悦痛下殺手就是改革卓有成效的明證。

但資源就那麼多，被內政、外交佔了大頭之後，相比之下，民生問題多少有點受冷落。上台前民主黨對保守黨關於「忽視民生」的批評，現在正被保守黨拿在手裏，反過來批評民主黨。

李在明上台後，施政重點似乎落在外交和內政上，對民生的關注則略為不足。圖為2026年1月6日，李在明參觀上海的大韓民國臨時政府舊址。（李在明Facebook）

例如保守黨批評到，共同民主黨黨代表鄭清來在2025年12月26日就職記者招待會上，共29次提到「改革」，17次提到「內亂」，「民生」只出現了2次。原來用於批評保守黨執政的「食住主義」已經退出了共同民主黨的核心議程。而李在明上台後，首爾公寓的平均交易價格突破15億韓元（約794萬港元），匯率接近1美元兑1500韓元，民主黨在解決食住問題上，明顯缺位。

保守黨之所以盯住鄭清來，是因為韓國政治圈普遍認為，鄭清來將在2026年8月的共同民主黨黨大會上挑戰連任黨代表。如果成功連任，將成為2030年總統大選的熱門。但是前提是，李在明政府必須在地方選舉中取得壓倒性勝利。

也就是說，在6月份地方選舉以前，李在明領導的政府必須給「後內亂」時代畫上完滿的句號，讓韓國社會能放下包袱共同向前，鄭清來則必須理順黨內的各個山頭，順利推動「革命黨」完全轉變為「執政黨」，紓解政治巨震引起的投機、脱離基層的狂熱氣氛，重新回到以實幹爭民心的正軌上。如何處理尹錫悦案，無疑是指標性、示範性極強的核心事項。

要不要借尹錫悦案推動政治和解，推動韓國社會向前走，是李在明和民主黨共同的抉擇。李上台之前兩黨惡鬥，10個月前，檢察系統還在尹錫悦的授意下，對李在明趕盡殺絕，兩個黨團之間已經沒有了緩衝區。

現在李在明是否有意願、有能力說服和安撫各股力量，或是效仿「二金」先例，對尹錫悦先判處極刑，再找合適的機會特赦，或是提出更好的方案，考驗李政府的執政智慧。

特赦方案的好處是符合各界的預期，也能從法律程序上，將勝負黑白徹底刻進史書永不翻案，迅速結束紛擾。但是可能也會有意想不到的負面影響。例如陣營內部的激進派是否會允許李在明「懷柔」，與保守黨利益攸關的財閥集團、軍閥集團是否甘心接受保守派失勢帶來的政治上的長期弱勢，西方陣營是否會借死刑，對剛剛對華態度有所回暖的韓國政府發難，都是李在明團隊將不得不權衡的問題。

外部的重大變量 則不受李在明的控制

2025年6月10日，李在明剛剛上任不到一個星期，跨國NGO「攜手反對死刑」（Together Against the Death Penalty，ECPM）秘書長就訪問了韓國。

ECPM總部設在法國，通過「與各國政府交流、對處決的事實調查以及人權侵犯案例研究，領導國際聲援廢除死刑」。這是自2000年ECPM成立以來，秘書長首次訪問韓國。秘書長切努爾-阿扎（Raphaël Chenuil-Hazan）表示，如果領導解除戒嚴令的李在明政府推動廢除死刑，將是讓韓國民主得以延續的好機會。通過廢除死刑，韓國可以向國際社會展現作為一個民主國家的強大形象。最終是否需要面對死刑，仍有不少變數。

2025年7月9日，韓國前總統尹錫悅抵達法院，出席特別檢察官申請的逮捕令審理聽證會。（Reuters）

ECPM在世界各地有若干合作機構，大多數為關注西非、北非、黎巴嫩、伊朗人權情況的NGO，其中關注亞洲的Anti Death Penalty Asia，總部設在挪威奧斯陸。2022年曾為一名販運42.72公斤二乙酰嗎啡（俗稱「海洛英Heroin」）進入新加坡而被判死刑的馬來西亞人奔走，原因是這名男子智力僅有69，並患有ADHD（過度活躍症/專注力不足）。

而且在民主黨黨內，對於死刑本身也有多種不同意見。以朴智元為核心的議員們曾提出了一項「廢除死刑特別法案」，法案最後被淹沒在國會的議事程序中沒有通過，足見李在明個人的態度。

這些複雜的因素，導致死刑本身已經脱離了法律，變成了一項複雜的政治博弈，其結果很可能影響韓國的隱性的權力分配和權力平衡。尤其是李政府現在剛剛與中國開始修復雙邊關係，美國、日本都還在觀望韓國下一步的動向。如果李表現得過於左傾，「永久廢死」很可能成為反李的重要抓手。

除了海外，還有門口需要考慮。尹錫悦在戒嚴過程中，一度調動軍隊，通過無人機挑釁朝鮮，希望誘使朝鮮出兵。這一行為遭到了金正恩的嚴厲抨擊，也推動朝鮮更加順理成章地出台了「朝韓兩國論」。李在明政府上台後，雖然千方百計謀求與朝鮮恢復往來，甚至在訪華期間直接請求中方從中斡旋，但一直沒有突破。

1月初，朝鮮稱韓國固定翼無人機侵入朝鮮領空並拍攝大量照片，韓國方面光速回應，稱無人機並非軍用型號，還將要求軍方和警方組成聯合調查組進行嚴密調查。11日，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正發表談話，稱韓國無人機侵犯朝鮮領空是明確無疑的事實，要求韓方務必對事件作出具體說明。

日韓首腦會談：日本首相高市早苗2026年1月13日下午在奈良市與韓國總統李在明舉行會談。（Reuters）

這一轉折，可能是朝鮮尋求與美國直接接觸沒有進展，又看到美國對委內瑞拉進行單邊軍事行動之後，態度發生了轉變的信號。朝韓可能借此機會，恢復低級別的工作層面的官方交流，並相機發展新的半島關係模式。這個過程中，如何處理尹錫悦，也將會成為韓國對朝鮮表達「正確態度」的一個組成部分。

除了以上覆雜的國內國外情況，黨派、國家利益的考量，韓國還有門類繁多、數量巨大、長期支持尹錫悦個人的基督教、右翼團體尚未「發功」，如果再加上漫長的司法程序中間的技術性變數，民選總統與民族自尊之間的聯繫，這個等式將更加難以計算出結果，尹錫悦最終的結局，還遠未到揭盅時刻。

