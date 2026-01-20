「叫美國滾蛋」惡搞帽熱銷　抗議特朗普欲購格陵蘭　美國訂單最多

一款惡搞棒球帽最近在網路竄紅熱銷。紅帽上的白字寫的是「叫美國滾蛋」（Make America Go Away），明顯仿自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）經典競選標語「讓美國再次偉大」（MAGA），主要是抗議特朗普近期想「強買」丹麥自治領土格陵蘭。



看看這款「叫美國滾蛋」棒球帽：

販售這款帽子的團體、格陵蘭支持組織Greenland Support的創辦人Victor Schøtt向媒體表示，設計重點並非反美，而是反對特朗普的外交作風。他強調：

需要遠離的，是試圖接管格陵蘭的『特朗普的美國』。

Schøtt說，大約一個月前開設網站，這款帽子的銷量已達每周數百頂，以美國的訂單最多，丹麥次之。最近幾天，美國約50筆，丹麥45筆，其次是德國、愛爾蘭、英國與瑞典，各約20筆。

該網站同時販售另一款設計，上面印有以格陵蘭首都努克設計出來的雙關語「Nu det NUUK」，意思是「夠了」。這兩款帽子上周六都出現在努克與哥本哈根的抗議現場。

Schøtt表示，所有收益都將捐給格陵蘭兒童慈善機構。

【延伸閱讀】瑞士Swatch推「特朗普關稅」紀念版手錶 「希望不用賣太久」（點擊放大瀏覽）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】