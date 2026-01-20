「叫美國滾蛋」惡搞帽熱銷 抗議特朗普欲購格陵蘭 美國訂單最多
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一款惡搞棒球帽最近在網路竄紅熱銷。紅帽上的白字寫的是「叫美國滾蛋」（Make America Go Away），明顯仿自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）經典競選標語「讓美國再次偉大」（MAGA），主要是抗議特朗普近期想「強買」丹麥自治領土格陵蘭。
看看這款「叫美國滾蛋」棒球帽：
+7
販售這款帽子的團體、格陵蘭支持組織Greenland Support的創辦人Victor Schøtt向媒體表示，設計重點並非反美，而是反對特朗普的外交作風。他強調：
需要遠離的，是試圖接管格陵蘭的『特朗普的美國』。
Schøtt說，大約一個月前開設網站，這款帽子的銷量已達每周數百頂，以美國的訂單最多，丹麥次之。最近幾天，美國約50筆，丹麥45筆，其次是德國、愛爾蘭、英國與瑞典，各約20筆。
該網站同時販售另一款設計，上面印有以格陵蘭首都努克設計出來的雙關語「Nu det NUUK」，意思是「夠了」。這兩款帽子上周六都出現在努克與哥本哈根的抗議現場。
Schøtt表示，所有收益都將捐給格陵蘭兒童慈善機構。
【延伸閱讀】瑞士Swatch推「特朗普關稅」紀念版手錶 「希望不用賣太久」（點擊放大瀏覽）
+4
特朗普拒答會否武力奪取格陵蘭 但重申倘不達協議將加關稅美國強搶格陵蘭 歐盟外長反斥中俄 網民：斯德哥爾摩症候群特朗普關稅威脅吞併格陵蘭 歐洲應該向加拿大學習？歐洲多國為格陵蘭向美國推反制關稅 貝森特：很不智
延伸閲讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】