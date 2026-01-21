特朗普稱格陵蘭問題「沒有回頭路」　但將與北約達成雙方滿意協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日表示，他奪取格陵蘭的目標「沒有回頭路」，也拒絕排除武力奪島的可能性。不過，他同日在記者會上表示，美國和北約（NATO）將就格陵蘭的未來達成雙方都滿意的協議，並重申美國需要格陵蘭。他又補充說，如果沒有美國，北約將不會非常強大。



美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，顯示在格陵蘭插上美國國旗。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

分享AI圖片在島上插美國旗

特朗普在社交媒體分享了人工智能（AI）生成的圖像，圖像中他與國務卿魯比奧（Marco Rubio）、副總統萬斯（JD Vance）一同在格陵蘭插上美國國旗，旁邊立著一塊牌子，上面寫著「格陵蘭 - 美國領土 - 成立於2026年」。另一張圖是他在白宮橢圓形辦公室同歐洲領導人會面，房內展示北美地圖，除了美國，加拿大、格陵蘭及委內瑞拉都被美國國旗覆蓋，顯示屬於美國。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，展板上的地圖顯示，加拿大及格陵蘭均屬於美國。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

特朗普重申，格陵蘭對美國和世界安全至關重要，「沒有回頭路了——這一點，大家都同意！」他強調，美國是唯一能夠確保世界和平的力量，而實現和平的方法很簡單，就是依靠實力。他其後又分享相信是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）發給他的私人短訊，顯示對方支持他在敘利亞和伊朗問題上的立場，但他不理解特朗普在格陵蘭島的所作所為。

特朗普接受記者採訪時再次闡述他的觀點，聲稱美國出於安全目的需要格陵蘭島，又稱「而且，你知道，即使那艘船500年前去過那裡，然後又離開了，也不能讓你擁有那裡的財產所有權」。