特朗普回朝滿一周年　開記招曬365項成就　稱上帝為他的成就自豪

美國總統特朗普（Donald Trump）1月20日（周二）在白宮舉行了一場冗長的新聞發布會，紀念他重返白宮一周年。在記者會期間，特朗普向記者展示一個文件夾，上面列舉了他自去年就任以來所取得的365項成就。特朗普宣稱：「上帝為我所做的工作感到非常自豪。」（God is very proud of the work I have done）



據路透社報道，在長達81分鐘、充斥誇張辭藻的開場獨白中，特朗普時而自我吹捧，時而為其政策辯護。隨後，他花了24分鐘回答記者提問，總共在講台上待了1小時45分鐘。

特朗普重返白宮一周年，召開記者會炫耀其365項成就：

移民和犯罪問題主導了特朗普的講話。他將移民和海關執法局（ICE）的探員，特別是那些目前正在明尼蘇達州參與打擊非法移民行動的探員，形容為愛國者，並譴責那些抗議他們的人是受僱的煽動者。1月7日，一名移民局探員在明尼蘇達州槍殺了一名美國公民。

這場記者會的焦點落在特朗普向記者展示的一份厚厚的文件，他在講台上翻閱厚厚一疊題為「​​365天365場勝利」的文件，這份文件列舉了自他2025年1月20日重返白宮以來，特朗普政府的政績。

文件羅列的成就包括大幅減少非法入境移民人數，以及改善消費者在花灑噴頭和馬桶等方面的選擇。

據報道，特朗普花了15分鐘展示居住在明尼蘇達州的疑犯照片，稱這些人是非法入境者，並因重罪被捕。其後，他把照片丟到身旁的地板上。

特朗普同時繼續醜化來自索馬里的移民，稱他們為「智商極低的人」。特朗普辯稱，他在明尼蘇達州嚴厲打擊非法移民，部分原因是當地與索馬里社區有關的慈善機構和組織涉嫌利用聯邦福利計劃進行欺詐。

特朗普亦再次提到他2025年協助結束了八場戰爭。他一再強調自己應該獲得諾貝爾和平獎（儘管他2025年失落該獎項），並以此為由，推動收購現時屬於丹麥的格陵蘭（Greenland）。