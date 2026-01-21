特朗普：聯合國應繼續存在　但或被「和平委員會」取代

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮滿一周年，他1月20日召開記者會講述過去一年的政績。他被問及其提出的「和平委員會」（Board of Peace）計劃時表示，「應該讓聯合國繼續運作」。路透社報道，由於擔心該委員會或影響聯合國的工作，各國政府對特朗普邀請加入表現謹慎。



圖為2026年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮一周年，召開記者會講述過去一年的政績。（Reuters）

特朗普20日被記者問及，是否希望「和平委員會」取代聯合國時，他未有排除並稱「或許吧」。他表示，「聯合國一直不太有用。我非常看好聯合國的潛力，但它從未發揮出應有的作用」。但他補充說，由於認為聯合國潛力巨大，認為應該讓其繼續運作。

聯合國安理會於去年11月通過一項決議，授權成立「和平委員會」及其合作國家，在加沙建立一支國際穩定部隊，以落實特朗普提出停火協議。根據特朗普最初方案，該委員會旨在監督加涉的臨時治理，但他其後表示將擴大委員會的規模，以應對世界各地的衝突。