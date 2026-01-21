俄羅斯堪察加半島罕見暴雪　民眾疑跳樓出街卻安然無恙｜有片

俄羅斯遠東堪察加半島（Kamchatka）近日迎來罕見暴雪，一連串強烈的冬季暴風帶來冰雪和強風天氣，惡劣天氣已造成2人死亡，有不少車輛被大雪掩埋。從網上影片可見，有當地民眾從家裏的窗戶跳出屋外，落地後卻安然無恙，因為地面上滿布厚厚的積雪。



網上影片可見堪察加半島民眾從窗戶跳出屋外，落在滿布積雪的地面：

據《莫斯科時報》（Moscow Times）報道，堪察加州長索洛多夫（Vladimir Solodov）在緊急會議上表示：「市內道路狀況十分危急，我已設定1月21日為最後期限，要求所有主要道路必須清理完畢，恢復正常交通。」

報道指，堪察加-彼得巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）宣布進入緊急狀態，此前兩名老人被積雪砸死。市長將事故歸咎於物業管理公司，指責他們未能及時清除積雪。

報道引述氣象學家表示，堪察加半島自1月初以來的降雪量，是半個世紀前有記錄以來從未出現過。

2025年12月，堪察加-彼得巴甫洛夫斯克市的降雪量是月平均降雪量的三倍，而1月1日至16日的降雪量則比同期月平均降雪量高出約150%。該市平均積雪高度達到1.7米，部分地區的積雪甚至超過2.5米。

堪察加氣像中心主任Vera Polyakova表示：「我們上一次見到這種情況還是在50多年前的20世紀70年代初，就現代觀測記錄而言，這種情況極其罕見。」