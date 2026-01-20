特朗普奪格陵蘭　最開心的是俄羅斯？梅德韋傑夫：讓歐洲再次貧窮

美國總統特朗普（Donald Trump）為控制格陵蘭島而對盟友發出關稅威脅已讓歐洲備受打擊，更刺痛他們玻璃心的是，俄羅斯還在旁邊為美國搖旗吶喊。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Sergeyevich Peskov）於當地時間1月19日表示，若特朗普成功控制格陵蘭島這一丹麥的自治領地，他將被「載入史冊」。俄總統特別代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）也公開嘲諷這是「跨大西洋聯盟的崩塌」。俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）更是調侃稱，「讓美國再次偉大（MAGA）=讓丹麥再次變小（MDSA）=讓歐洲再次貧窮（MEPA）」。

英國路透社於1月19日稱，儘管特朗普的舉動可能在安全層面給莫斯科帶來複雜後果，北極對俄羅斯同樣具有重要戰略價值，但在美歐裂痕因格陵蘭島而加劇之際，俄方正欣喜地冷眼旁觀，因為烏克蘭仍是俄羅斯的優先事項，一個涉及為烏提供資金和武器的跨大西洋裂痕，可能反而對其更有利。

一些國際專家認為，若解決格陵蘭併入問題，特朗普必將被載入史冊，不僅是美國史冊，也是世界史冊。佩斯科夫說：很難不同意這些專家的看法。

19日，梅德韋傑夫在社媒平台上嘲諷道：

讓美國再次偉大（MAGA）=讓丹麥再次變小（MDSA）=讓歐洲再次貧窮（MEPA）。這個道理，蠢貨們終於明白了嗎？ 梅德韋傑夫（Daniil Sergeyevich Medvedev）

正代表俄羅斯與美國就烏克蘭問題談判的德米特里耶夫也在社媒平台上發帖稱，「跨大西洋聯盟的崩塌，終於——在達沃斯有真正值得討論的事情了」。他還補充說，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）「理解美國在格陵蘭問題上的邏輯」，並附上了一段普京之前指出美國長期覬覦格陵蘭島的講話鏈接。

本周，德米特里耶夫將在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間會見美國特使，討論烏克蘭問題。而與此同時，歐洲領導人也期望在這一會議上與特朗普就格陵蘭問題舉行會談，試圖為局勢降温，說服特朗普收回關稅威脅，否則歐洲可能考慮反擊。

對於歐洲當前的「進退維谷」，俄羅斯輿論場反應尤為興奮。在特朗普宣佈對部分歐洲國家加徵關稅、以迫使其同意美國購買格陵蘭島後，俄羅斯《莫斯科共青團員報》在相關文章中稱，歐洲「完全戰損（at a total loss），說實話，觀看這一切令人感到愉快」。

多名俄羅斯評論員認為，特朗普的行為正給北約軍事聯盟帶來前所未有的壓力，可能給歐盟和英國帶來經濟和外交上的痛苦。俄羅斯政府機關報《俄羅斯報》（Russian Gazette）發問道，圍繞格陵蘭島的分歧，是否會成為北約終結的開端？

該報刊文稱，「阻礙美國總統實現這一歷史性突破的，是哥本哈根的頑固立場，以及一些頑固歐洲國家的虛偽團結，其中包括美國所謂的朋友英國和法國」，「歐洲並不需要特朗普推崇的美國偉大，布魯塞爾指望在美國中期選舉中『淹沒』美國總統，阻止他達成其一生中最偉大的交易」。

如果特朗普在2026年7月4日美國慶祝《獨立宣言》發表250周年之際吞併格陵蘭，他將作為一位彰顯美國偉大的歷史人物被載入史冊。 《俄羅斯報》（Russian Gazette）

《俄羅斯報》稱，這將使美國成為僅次於俄羅斯的世界第二大國家，將與前總統林肯廢除奴隸制等事件相當，「如果多虧了特朗普，格陵蘭成為美國的一部分......美國人民肯定不會忘記這一成就」。

這些話讓英國廣播公司（BBC）坐不住了，同月20日在報道中稱，這簡直不像是俄羅斯報紙，而是美國的親特朗普媒體，並指出《俄羅斯報》向特朗普發出的訊息是「不要掉頭」。

克里姆林宮前顧問謝爾蓋·馬爾科夫（Sergei A. Markov）更是直言，俄羅斯科應當幫助特朗普推進其野心，「因為幾乎所有特朗普的敵人，也都是俄羅斯的敵人」。

BBC分析稱，俄羅斯看似鼓舞特朗普的話語背後，是因為其能從當前局勢中獲益良多。特朗普對格陵蘭的執念、他接管該島的決心，以及對反對其計劃的歐洲國家加徵關稅的威脅，已經給跨大西洋聯盟造成了巨大壓力，這不僅衝擊了美歐關係，也衝擊了北約內部。任何削弱、甚至可能撕裂西方聯盟的事情，在俄羅斯眼中都是極其有利的。

路透社指出，在幸災樂禍之外，俄羅斯也小心拿捏分寸，因為特朗普的舉動可能影響俄方在北極的戰略雄心，該地區自然資源豐富，具有重要戰略意義。

俄羅斯對特朗普將他們描繪為「威脅格陵蘭安全」的說辭表示不滿。佩斯科夫近日回應說，「最近幾天，傳來很多這種令人擔憂的消息」，俄方正密切關注和分析事態發展情況。

英媒認為，對俄羅斯而言，烏克蘭問題的優先級仍高於格陵蘭。美國在該島本就擁有軍事存在，而一個涉及為烏提供資金和武器的跨大西洋裂痕，反而可能有利於俄方，並在其他政策領域發酵，削弱外界對烏克蘭局勢的關注。

在部分俄羅斯評論員看來，特朗普的做法正在推動一個「無規則」的新世界秩序，這或許會讓俄羅斯受益。但也有人對其不可預測性發出警告，並提及近期委內瑞拉總統馬杜羅被擄事件稱，特朗普企圖重新確立美國在西半球的主導地位，卻並未表現出允許其他國家擁有各自勢力範圍的意願。

馬爾科夫表示：「俄羅斯只能通過實力來獲取自己的勢力範圍。」

