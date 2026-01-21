盧特尼克料今年首季度GDP增長逾5%　警告歐洲勿報復美國關稅

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）1月20日表示，預料美國在2026年首個季度的GDP增長將超過5%，並警告歐洲不要報復美國關稅。



盧特尼克周二於瑞士達沃斯論壇活動上表示，他認為應該降低利率以便經濟更加繁榮，甚至讓GDP增長6%，形容當下是美國自己阻礙美國經濟發展。他這一看法較財長貝森特（Scott Bessent） 要樂觀，因貝森特此前預料GDP增長介於4%至5%。

主張接管格陵蘭的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前批評部份歐洲國家派兵進駐格陵蘭，並宣布對8國加徵關稅，引發歐洲反對。

美國總統特朗普（Donald Trump）2026年1月17日宣告2月起對歐洲8國加關稅，直至「美國得到格陵蘭」一事達協議為止。（Reuters）

盧特尼克指若歐洲對此作出報復，美國將以關稅升級作為回應，他補充特朗普去年對歐盟商品加徵關稅時，有受到歐盟成員國的威脅，不過雙方之後達成協議。他強調有預料到今次會有類似發展，「我們都知道結果會是怎樣，但會以合理的方式結束。」