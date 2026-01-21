特朗普欲奪格陵蘭　英議員祭出奇招羞辱：英格蘭退出今年世界盃

歐洲國家仍在權衡如何回擊特朗普（Donald Trump）圍繞格陵蘭島發出的關稅威脅，兩名英國議員提出了一個「奇招」——抵制即將在北美舉行的世界盃。



據英國倫敦廣播公司（LBC）1月19日報道，當天在一次關於北極安全的辯論中，英國保守黨議員西蒙．霍爾（Simon Hoare）和自由民主黨議員盧克．泰勒（Luke Taylor）提議，英格蘭和蘇格蘭隊應退出2026年世界盃，若威爾士或北愛爾蘭隊成功晉級，也應一併抵制賽事，以抗議特朗普在格陵蘭問題上的做法。

2026年世界盃將於6月在美國、加拿大、墨西哥開賽。霍爾直言，常規外交手段已不足以對特朗普產生約束力，特朗普不尊重盟友，又敏感、自負，不喜歡被公開羞辱，英國政府需要針對他的個人特質「以牙還牙」（fight fire with fire）。

今年（英王查理斯三世對美國的）國事訪問還應該繼續嗎？各支球隊是否應在美國的體育場上踢世界盃？這些事情都會讓美國總統在國內感到難堪，我們現在需要以牙還牙。 西蒙．霍爾

泰勒也表達了同樣的觀點，稱英國「面對的並不是一個理性的人」。他列舉特朗普的「罪狀」稱，特朗普自稱不受國際法約束、動用準軍事力量對付本國民眾、談論取消選舉、單方面綁架主權國家的總統，「他只對閃亮的裝飾品有反應，正如我們在關於諾貝爾和平獎的驚人故事中所見」。

所以我同意（霍爾先生）的看法，並詢問政府是否會考慮取消國王對美國的訪問以及抵制世界盃，向特朗普表明，他唯一在意的只有自己的自尊心。 盧克．泰勒

上述言論發表之際，特朗普放話稱，若英國和歐洲盟友反對其格陵蘭計劃，將「100%」兌現關稅威脅，同時拒絕排除使用武力奪取格陵蘭島的可能性。

英國《獨立報》（The Independent）於19日指出，作為高爾夫球迷，特朗普過去從未表現出對足球有太大興趣，直到現在他意識到自己的總統任期與在美國舉辦的世界盃重疊，這為他提供了一個個人展示的巨大機會。

報道稱，特朗普此前與國際足聯主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）建立起了一種親密關係，有人認為這種關係「並不健康」，但也確保了在賽事拉開帷幕時，特朗普將站在舞台中央。

因凡蒂諾去年12月在爭議聲中為特朗普頒發了首屆國際足聯和平獎，以表彰「為和平採取了非凡行動」和「團結世界各地人民」的人。美國《紐約時報》（NY Times）當時就提到，國際足聯11月宣佈設立該獎項，事先未獲得其理事會國際足聯理事會的批准。鑑於其宣佈的時機、過程和標準的不透明性，以及因凡蒂諾與特朗普的密切關係，許多人認為，這個獎項的設立本質上是為了安慰沒有得到諾貝爾和平獎的特朗普的。

所以想像一下，如果有些國家因格陵蘭威脅而退出世界盃，特朗普會有多尷尬。 《獨立報》

《獨立報》報道稱，德國總理默茨（Josef Merz）的親信于爾根．哈特（Jürgen Hardt）同月17日也表示，要是美國敢吞併格陵蘭島，德國將帶頭抵制2026年世界盃，「讓特朗普清醒認識到格陵蘭問題的嚴重性」。

不過，該報分析稱，大規模抵制世界盃的想法並不現實。就英國而言，首相施紀賢本人熱愛足球，而且在其支持率跌入「降級區」的情況下，他似乎不太可能通過加入世界盃抵制行動，去額外得罪數以百萬計的英國足球迷。

此外，這樣的手段真能對特朗普產生效果嗎？《獨立報》指出，一個沒有包括英國、德國、法國、西班牙等歐洲強隊的世界盃，幾乎是難以想象的，其冠軍含金量勢必受到質疑。同時，特朗普的支持者也可能借機宣稱，歐洲的退出只會進一步凸顯其在經濟、文化和外交上的「無關緊要」。

英國外交大臣伊薇特．庫珀（Yvette Cooper）在回應「抵制世界盃」想法時也表示，施紀賢政府將繼續與美國接觸，他們已敦促美方在關稅方案上作出實質性讓步，並推動美國改變在烏克蘭問題上的立場。她還強調，施紀賢與特朗普的接觸已為英國帶來數十億英鎊的科技投資。

目前，歐洲國家仍在絞盡腦汁尋找對美施壓的更多選項，可能性最大的是通過貿易手段進行報復。

《獨立報》稱，但這並不會阻止外界繼續呼籲採取其他「直擊特朗普痛處」的手段。如果特朗普將針對格陵蘭島的威脅付諸行動，那麼等到6月12日他在洛杉磯觀看美國隊在本屆賽事中首場對陣巴拉圭隊的比賽時，美軍或許已經接管了格陵蘭，屆時「若特朗普已在格陵蘭上方升起了星條旗，任何一個有自尊的國家還會參加這屆世界盃嗎」？

本文獲《觀察者網》授權轉載。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

