特朗普公開馬克龍「私訊」：不理解你對格陵蘭的做法

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月19日在旗下社交平台上傳一張聊天截圖，聲稱來自法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），對話中馬克龍表示不理解特朗普近期對格陵蘭舉動，還稱願就此事召開七國集團（G7）緊急峰會商討，希望特朗普能與會。特朗普其後已表示，他不會參加該緊急會議。



根據特朗普發布的截圖，馬克龍在信息中寫道，「我的朋友，我們在敘利亞問題上保持一致，我們可以在伊朗問題上大有作為，但我不理解你在格陵蘭島問題上的做法。」馬克龍還寫道，他可以安排22日下午在巴黎舉行G7會議，邀請烏克蘭、丹麥、敘利亞和俄羅斯與會。

他還在稍晚再於旗下社交平台發布圖片，聲稱是由北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）傳簡訊給自己，文中寫「將在達沃斯通過傳媒廣傳你在敘利亞、在加沙和烏克蘭所做的工作。我致力於找到解決格陵蘭問題的方法」。

2026年1月19日，圖為特朗普在社交平台上發布圖片，聲稱來自法國總統馬克龍。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

在特朗普公開這一「私訊」後，馬克龍於達沃斯論壇發表演講稱，在特朗普企圖吞併格陵蘭島的背景下，北約如今已是個「被削弱的機構」。他之後亦告訴法媒，本周沒有安排G7峰會，但作為G7輪值主席國，法方願意安排這樣的會議。