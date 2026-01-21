特朗普欲取格陵蘭　歐洲議會反制：暫緩歐美貿易協定審批程序

歐洲議會國際貿易委員會主席貝朗格（Bernd Lange）1月21日表示，歐洲議會當日決定暫緩歐盟與美國之間的貿易協議審議工作，並強調歐洲的「主權和領土完整岌岌可危」。此前美國總統特朗普（Donanld Trump，又譯川普）一再要求獲得丹麥自治領土格陵蘭島，引起歐洲多國的反對。



路透社報道，貝朗格21日在社交媒體X發文，證實歐美貿易協議進程已被暫時凍結，談判團隊亦已決定暫停相關工作，直至另行通知為止。

貝朗格在文中點名格陵蘭問題，並強調：「我們（歐洲）的主權和領土完整岌岌可危。一切照舊已不可能。」

歐洲新聞電視台（Euronews）報道，負責審批歐美貿易協議的歐洲議會議員當地時間21日下午開會，最終決定暫停該程序，正式推遲原定下週在議會國際貿易委員會進行的投票。

這張攝於2026年1月17日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型，以及歐盟和格陵蘭旗幟。（Reuters）

特朗普去年重返白宮後對包括歐盟在內的貿易夥伴施加關稅，雙方最終達成貿易協議，但該協議仍須交歐洲議會審批才能正式生效。