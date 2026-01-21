歐盟推網安法封殺中資？　馬克龍籲：應讓華加大投資高科技領域

當地時間1月20日，歐盟方面宣佈，計劃在關鍵基礎設施領域逐步淘汰來自「高風險」國家企業的零部件和設備，如高速電信網絡。外媒普遍認為，此舉被視為針對中國公司。



據路透社和美聯社消息，歐盟委員會當天提出一項新的《網絡安全法案》，擬根據歐盟法律，限制特定企業訪問關鍵電信網絡。此前多年來，歐盟一直要求成員國自願採取限制措施。

圖為2025年9月24日，國務院總理李強在美國紐約與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（新華社圖片）

新措施將適用於歐盟委員會確定的18個「關鍵領域」，包括探測設備、聯網和自動化車輛、電力供應與儲存系統、供水系統以及無人機和反無人機系統。同時，雲服務、醫療設備、監控設備、航天服務和半導體也被歸類為「關鍵領域」。

根據提案，法律生效後，各國移動運營商將強制在所謂「高風險供應商」名單公布後36個月內逐步淘汰關鍵組件，固定網絡（包括光纖和海底電纜）以及衛星網絡的淘汰期將在稍後公布。

報道指出，新版《網絡安全法》需在未來幾個月內與歐盟各國政府和歐洲議會協商，才能成為法律。預計該提案將遭遇多個成員國的強烈反對，擔心布魯塞爾干預其國家安全政策。同時，目前尚不清楚哪些機構將負責擬定所謂「高風險供應商」名單。

據報道，提案未點名任何國家或公司，但「高風險」一詞此前已被用於指代中國等國家，且中企多年來頻頻遭到歐盟、美國等西方國家無故打壓。

據介紹，歐盟2020年通過5G安全「工具箱」，以安全為由，限制所謂「高風險供應商」的使用。美國2022年禁止批准中企的新電信設備，並敦促歐洲盟友效仿。2023年，歐盟委員會再次聲稱，中企「比其他5G供應商風險顯著高」，各國政府有理由在電信網絡中予以拆除。

去年11月，有消息稱，歐盟委員會正探討如何迫使成員國在電信網絡中逐步排除中國公司。

當時，外交部發言人林劍表示，將經貿問題泛安全化、政治化，將阻礙技術進步和經濟發展，損人不利己。中方敦促歐盟為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，避免損害企業赴歐投資信心。

此提議旨在通過保護支持我們經濟和社會關鍵部門的關鍵供應鏈，來保護歐盟公民和企業。

歐盟委員會主管數字科技事務的執行副主席亨娜．維克庫寧（Henna Virkkunen）當天呼籲歐洲議會需批准提案。

維克庫寧同日接受美國政客新聞網歐洲版（Politico EU）採訪時說，她對成員國當前在5G領域的舉措「不滿意」。她聲稱：

在我們的5G網絡中，尤其是關鍵環節，仍有高風險供應商存在……所以現在我們會對此制定更嚴格的規定。

路透社提醒說，在歐盟層面限制任何被認為「存在網絡安全風險國家的供應商」，必須在歐盟委員會或至少三個成員國啟動正式風險評估後才會生效，且任何衡量標準都將基於市場分析和影響評估。

歐盟電信遊說團體Connect Europe警告，提案將加重行業負擔，額外的監管成本高達數十億歐元。

Politico EU表示，上述提案得到了歐洲對華鷹派的支持，他們擔心中國在科技領域的崛起已構成對歐洲的「生存安全威脅」。然而，此舉正值歐盟與美國關係緊張之際，在可能與美國爆發貿易戰的敏感時刻，歐盟恐同時面臨中方的報復風險。

本月早些時候，歐盟中國商會傳播與調研主任梁淋淋在一次採訪中表示，歐盟若基於技術來源阻斷技術，將「阻礙中國企業的對歐投資」。

美聯社提到，歐盟最新提議，是在其成員國對中國高科技製造主導地位以及美國大型科技服務依賴的擔憂日益加劇之際提出的。歐洲領導人致力於在科技領域推行「歐洲優先」，以避免歐洲淪為中美「附庸」。

但諷刺的是，近年來，歐盟一方面炒作安全議題，擔憂對華技術依賴，鼓吹「去風險」；但另一方面，又渴望中國投資，甚至對華喊出「技術轉讓」口號。

去年12月，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在一次採訪中說，歐洲工業正面臨「生死存亡」的時刻，受到中國超強競爭力和美國保護主義的雙重擠壓。他聲稱，中方應通過外國投資來拯救歐洲。

當地時間1月20日，馬克龍在瑞士達沃斯世界經濟論壇與一群商界領袖會面時，再次呼籲：

中國加大對歐洲高科技領域的直接投資。

以「支持我們的增長並進行技術轉讓」。

