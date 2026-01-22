以色列批評和平委員會後「轉軚」同意加入　土耳其等8國跟進參與

以色列總理辦公室此前罕見批評美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府公布的「加沙和平委員會」（Gaza Board of Peace）執行委員會成員名單後，於1月21日改 稱總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已接受邀請加入委員會。土耳其、卡塔爾等8國同日稍後發聯合聲明，宣布已接受邀請加入該委員會。



路透社及英國廣播公司（BBC）報道，以色列總理辦公室17日曾指，以方就執行委員會組成方面，向美國提出反對意見，更強調美方宣布委員會成立前未與以方協調。然而，它在四日後稱內塔尼亞胡已同意加入。

儘管以色列此前未說明對執行委員會組成部份持甚麼具體的反對意見，但外媒分析指以方很可能是對美國把土耳其和卡塔爾官員納入執行委員會感不滿。

土耳其、沙特阿拉伯、埃及、約旦、印尼、巴基斯坦、卡塔爾、阿聯酋同日稍後發聯合聲明，稱相關國家將按照各自的法律程序，簽署加入「和平委員會」的文件。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）

該委員會最初被認為旨在幫助結束以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）之間的衝突，並監督加沙重建工作，但其擬議章程卻被認為有取代聯合國部份職能之意。