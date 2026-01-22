特朗普稱俄羅斯接受邀請加入「和平委員會」　普京︰仍在研究中

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月21日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已接受邀請同意加入前者主導成立的「和平委員會」（Board of Peace）。不過，普京同日在一場會議中澄清，他已指示外交部研究收到的邀請文件，將在適當時候回覆。



特朗普21日在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇年會（WEF）期間，被美媒記者問到為何邀請普京加入「和平委員會」。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界經濟論壇年會（WEF）時發表演說。（Reuters）

特朗普回應稱：「我們希望所有國家的人民都能夠掌控局面、擁有權力，這樣他們就永遠不會再面臨問題。」他其後聲稱普京已接受邀請。

俄新社報道，普京同日出席安全委員會會議期間，僅表示須經外交部研究以及與諮詢戰略夥伴後，俄方才能夠就邀請作出答覆。他還提議，動用在被美國凍結的俄羅斯資產來支付10億美元（近78億港元）的席位費用。

2026年1月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮透過視訊主持政府會議。（Reuters）

以色列、沙特阿拉伯、卡塔爾、土耳其等國家21日稍早表態，同意加入「和平委員會」。委員會最初被認為旨在幫助結束以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）之間的衝突，並監督加沙重建工作，但其擬議章程卻被認為有取代聯合國部份職能之意。