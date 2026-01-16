美國伊朗以色列對峙　海灣阿拉伯國家嚇死？

在加沙戰爭結束的時空，隨著伊朗示威引爆慘烈鎮壓，美國的軍事威脅又讓中東戰雲密布，並在24小時內幾度洶湧、反覆消散，周而復始。

1月14日，卡塔爾政府證實美軍駐紮在當地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的部份人員將撤離，引發美國可能打擊伊朗的猜想，畢竟2025年6月美國突襲伊朗核設施後，伊方就曾對烏代德基地發動攻擊；與此同時，英國也從卡塔爾的空軍基地撤出部份人員，並宣布暫時關閉位於德黑蘭的英國大使館。意大利、西班牙、波蘭等歐洲國家則呼籲其公民盡快離開伊朗。

接著，伊朗也在14日暫時關閉領空，時間持續2小時15分鐘，外界因此擔心「有大事即將發生」。不過總是讓人捉摸不定的特朗普（Donald Trump，又譯川普），這次似乎又上演某種「正常發揮」，也就是在14日忽然表示，美國被告知伊朗境內的「殺戮」行為正在停止，伊方也沒有處決示威者的計劃，所以自己將視情況決定會否採取對伊軍事行動。

往復之間，中東戰雲似乎消退不少，卻又沒有徹底散去。根據美媒NewsNation在14日報道，美軍尼米茲級航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）及其打擊群正從南海向中東中央司令部方向移動。雖說有分析指出，這次移動與任何立即採取的軍事行動未必有直接關係，因為相關移動大約需要一周時間才能完成。但毫無疑問，在美伊緊張的背景下，任何無關的行動都可能導致杯弓蛇影、草木皆兵。

換句話說，即便特朗普姿態暫緩，打擊伊朗的可能性還是沒有徹底消除。這就導致了相關國家的各自歡愁：以色列摩拳擦掌、海灣國家提心吊膽、伊朗吹口少壯膽，美國則是無人可以確定真正答案，畢竟連特朗普自己都一日多變。而這種緊張結構，其實早在加沙戰爭期間就已出現，並且持續震盪至今。

2026年1月8日，伊朗德黑蘭，圖為示威者走上街頭集會，反對現任德黑蘭政權，圖中可見點點火光。（Reuters）

海灣國家不願玉石俱焚？

眾所周知，2023年10月7日「阿克薩洪水行動」後，以色列先後與加沙哈馬斯（2023年-2025年）、黎巴嫩真主黨（2024年-2025年）、也門胡塞武裝（2024年-2025年）發生直接衝突。而期間敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權垮台，則進一步加劇區域力量對比，削弱伊朗「抵抗軸心」（Axis of Resistance）與「前沿防禦」戰略的威懾力。

於是在2025年6月13日，以色列終於對伊朗發動一系列空襲，目標是核設施和導彈基地、高級軍事官員以及知名核子科學家，結果引發伊朗回擊，雙方由此爆發「十二日戰爭」，美國甚至也入場轟炸伊朗核設施。顯然，這場衝突已不只是加沙戰爭的延伸，更昭示以色列有意鞏固自己的中東霸主地位，並且得到了華盛頓支持。

最終，衝突以伊朗襲擊卡塔爾的美國烏代德空軍基地作結，這明顯是各方心照不宣的報復展演。不只如此，從更宏觀的視角來看，無論是以色列與美國打擊伊朗，又或是伊朗空襲卡塔爾美軍基地，再或是以色列襲擊卡塔爾的哈馬斯高層，其實都沒有導致事態失控升級，這背後其實來自各方的外交努力，尤其是沙特等海灣國家。

關鍵在於，任何圍繞海灣的衝突，都可能對各國帶來巨大代價，包括區域不穩定、海上貿易減少以及能源流動受阻。其實2025年的「十二日戰爭」就已是某種預演：當海灣地區關閉空域時，股市也連帶大幅下跌。可想而知，一旦以色列、美國與伊朗爆發長期衝突，海灣國家就必然承擔更多成本，包括經濟成長放緩、外國直接投資減少以及油氣出口受阻。此外，美軍基地也正讓海灣國家懷璧其罪：這些部署原本是美國安全保護的證明，現在卻在以色列、伊朗衝突升溫的背景下，逐漸成為難以啟齒的戰略包袱，也就是淪為伊朗的報復對象。

正因如此，即便海灣國家普遍希望美國、以色列削弱伊朗，尤其是在導彈與核計畫領域，同時降低德黑蘭對「抵抗軸心」的動員，卻也絕不希望將伊朗逼入絕境，導致德黑蘭狗急跳牆、玉石俱焚。說得更直接，海灣國家真正需要的，是一個威脅度較低的伊朗，而非攻擊風險急遽上升的不定時炸彈，尤其是2025年6月以色列伊朗「十二日戰爭」的爆發，明顯衝擊了海灣國家的敏感神經，這些國家於是轉為某種隔開美以與伊朗的與緩衝墊、剎車皮。例如阿曼外長賽義德·巴德爾·本·哈馬德·布賽義迪（Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi）就在2025年的麥納麥對話（Manama Dialogue）上指出，孤立伊朗將給海灣地區帶來危險。

特朗普辯稱，得悉以色列準備突襲多哈哈馬斯總部後已立即指示中東外交特使威特科夫（Steve Witkoff）向卡塔爾通報，惜為時已晚，無法阻止襲擊。（Truth Social）

而毫無疑問，相關結構也延續到這次的美國與伊朗衝突：特朗普雖然不斷放話打擊伊朗，沙特、阿曼、卡塔爾等海灣國家卻私下遊說，希望美國不要對伊朗發動打擊，並告知白宮：一旦美國試圖推翻伊朗政權，石油市場將被擾亂，最終損害的是美國經濟，而海灣國家最擔心的區域穩定也會受影響。沙特官員甚至透露，沙特已向伊朗保證，不會捲入潛在衝突或允許美軍使用其領空，以劃清界限。

顯然，在美國以色列伊朗對峙的情境下，海灣國家正在努力降溫衝突、甚至進行某種「東南互保」。但這不意味美國即將失去海灣國家。關鍵在於，美國依舊是各國最重要的安全防務夥伴，即便沙特與阿聯酋繼續推進武器採購多元化，同時發展國內國防工業，相關進程也需要至少數十年才能成熟。因此在短期至中期內，海灣國家的主要武器系統、維護和軍事訓練，都必須與美國持續「綁定」，依賴美國的安全保護傘也因此利大於弊。。

此外，與伊朗的安全合作也絕非海灣國家的主要議程，即便各國都在戰爭風險的風暴下，或多或少加大了預防衝突的外交努力，卻還是在歷史遺留的不信任與「抵抗軸心」仍在運作的現實前，將伊朗定位成長期敵對的存在。

因此在特朗普提出「加沙20點和平計畫」後，海灣國家紛紛聯合埃及向哈馬斯施壓，要求後者同意解除武裝、退出對加沙的治理，這背後顯然是希望阻止伊朗再藉以巴衝突攪動風雲。此外只要「加沙20點和平計畫」持續推進、各方有了巴勒斯坦建國進程已經開始的名目，沙特就可能重新考慮與以色列的關係正常化。整體來看，加沙戰爭、以伊衝突雖然牽引海灣緊張，卻還是沒有改變美國與後者的戰略互動，以及希望推進《亞伯拉罕協議》的外交傾向。

2025年9月29日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）在白宮舉行會面期間致電卡塔爾總理，內塔尼亞胡據報就早前空襲卡塔爾致歉。（網絡圖片）

伊朗如何前行？

不過光是海灣國家有所遲疑，就已經是伊朗可以利用的槓桿。這點同樣從加沙戰爭的一系列衝突持續至今。

例如在以色列襲擊卡塔爾後，海灣號召中東各國參與緊急會議，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）便在會上表示：「多哈之戰推翻許多錯誤的判斷和假設，同時證明沒有任何阿拉伯、穆斯林國家能夠免於特拉維夫政權的侵略。明天可能就是任何阿拉伯或伊斯蘭國家的首都。選擇很明確：我們必須團結起來。」

顯然，佩澤希齊揚試圖向海灣國家表明，與以色列的關係正常化、讓美國軍事基地駐紮，都不能真正保證安全。這就連結伊朗在攻擊發生後的區域倡議：組成一個「伊斯蘭-阿拉伯聯盟」，其實也就是「伊斯蘭北約」，來取代美國為海灣國家提供的安全保護傘。

整體來看，相關倡議概述了獨立於《亞伯拉罕協議》模式的區域合作框架，聚焦區域國家聯合、排除美國參與，伊朗甚至支持沙特與巴基斯坦在卡塔爾襲擊後簽署的安全條約，例如佩澤希齊揚當時就在聯合國大會上發表講話，對雙方締約表示歡迎，並稱伊朗也有意加入。

可以這麼說，從加沙戰爭升溫到如今的美伊衝突山雨欲來，伊朗都成功利用區域不穩的附帶成本，與海灣國家展開了更廣泛的外交對話，並讓海灣各國充當攔阻美國、制止以色列的斡旋者。只是如前所述，海灣與伊朗的芥蒂始終難消，因此即便伊朗提出了集體安全倡議，海灣國家仍然依賴美國安全保障，正如各國即便在近年奉行多元外交政策，包括與中國和俄羅斯等大國接觸，同時以觀察員身份參與金磚，卻還是將對美外交置於首位。因此伊朗倡議最後不了了之，並沒有被海灣國家採納。

圖為2025年9月14日，卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）出席阿拉伯-伊斯蘭緊急峰會部長級籌備會議。（Reuters）

而除了探詢海灣，伊朗也保有自己形塑安全的原始戰略，那就是繼續運作「抵抗軸心」，做為增加報復威懾的籌碼。當然，加沙戰爭已讓「抵抗軸心」傷痕累累，且在內部示威、美國施壓、失去敘利亞等背景下，伊朗很難恢復巔峰時刻的往昔實力，不過只要保有殘餘力量，在未來可能與以色列或美國爆發大規模衝突的情境中，「抵抗軸心」還是具有一定意義。

可以這麼說，伊朗當前經營「抵抗軸心」的背後邏輯，就是戰略耐心、以待來日。而在具體操作上，就是盡可能維持在黎巴嫩和伊拉克的政治基礎，以便在未來條件允許時擴大影響力，同時盡可能維繫通過敘利亞的走私通道，來持續對黎巴嫩輸送軍火。當然，前述力量短期之內不太可能擔任重要槓桿，但從中長期來看，「抵抗軸心」還是可能重新發揮作用。

而這種現實也就連結這次美伊衝突的發展：有鑑於傳統的「前沿防禦」威懾模式已經衰弱，伊朗如今只能兵行險招，也就是在全面戰爭還沒爆發時，就直接威脅要對侵略者施加高昂代價，甚至將威懾範圍擴大到海灣。當然，這種威脅有助嚇阻戰爭，卻也會從根本上固化伊朗的「海灣威脅」身分，導致伊朗與海灣的安全合作更加遙不可及。

因此整體來看，經歷加沙戰爭、再到示威牽動美伊衝突，伊朗當下的宏觀國防政策可能傾向「延長外交窗口」，直到能夠創造更好的局勢；以色列雖然取得部分戰術勝利，卻尚未取得決定性的戰略勝利，也沒有成功建立新的區域秩序，所以不會放過任何牽引美國入場、推翻伊朗政權的機會。正因如此，海灣國家恐怕要反覆緊張、觀測事態發展，並且努力維持區域和平。