特朗普：將在瑞士晤澤連斯基　認為「相當接近」達成和平協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月21日表示，他將在瑞士會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），並稱他認為澤連斯基和俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）已經到了可以達成協議結束戰爭的地步。



2026年1月21日，瑞士達沃斯（Davos），美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席世界經濟論壇年會（WEF）時發表講話。（Reuters）

特朗普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時表示，普京希望達成協議，結束已接近近四年的烏克蘭戰爭，並認為澤連斯基也準備達成協議。他又稱，原本希望通過談判達成協議，早日結束戰爭，但兩位領導人之間存在「異常仇恨」，且兩此前都曾放棄達成協議。不過，他認為雙方現在「相當接近」達成協議。

2026年1月7日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在法國巴黎愛麗舍宮舉行的「意願聯盟」峰會期間，簽署有關部署烏克蘭停火部隊的宣言後，舉行記者會。（Reuters）

特朗普稱，「我想我可以說我們已經相當接近了......我相信他們現在可以走到一起並達成協議。如果他們不這樣做，他們就是愚蠢的。」

路透社報道，特朗普兩次表示他將在21日晚些時候與澤連斯基會面。但熟悉澤連斯基日程安排的消息人士質疑此說法，但後來表示會面計劃於22日舉行。

特朗普又稱，普京已接受他的邀請，加入旨在解決全球衝突的和平委員會。但路透社報道，普京表示，仍在研究該提議，並將在適當的時候做出回應。