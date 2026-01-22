特朗普達沃斯演講「三大重點」　圍繞格陵蘭痛批歐洲多國領袖

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月21日出席瑞士達沃斯論壇，他在會議上發表超1小時、具體可歸納為三大重點的冗長講話，包括圍繞近期格陵蘭等爭議大肆批評歐洲、加拿大等領導人，並主張這些國家應對美國保持尊重甚至感恩。



炮轟加拿大、瑞士、德國、英國

特朗普在講話中呼籲，歐洲重點關注能源、貿易、移民和經濟成長議題，他批評歐洲的移民與綠色能源政策，強調某些地方因這些政策變得「甚至難以辨認（not even recognizable）」。他直指，風力發電機影響環境美觀，「到處都是」它們「殺死雀鳥，還破壞風景」，並點名批評德國。

他還批評英國的綠色能源政策，稱英國坐擁北海（North Sea）油氣資源卻因考慮環保問題而不加以開採，是放任能源價格上漲，「這也是他們的能源產量降至低位，價格卻高昂的原因之一」。

2026年1月21日，瑞士達沃斯（Davos），美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席世界經濟論壇年會（WEF）時發表講話。（Reuters）

特朗普其後一度將矛頭指向加拿大總理卡尼（Mark Carney），稱加拿大從美國身上取得大量好處，卻沒有心存感激，並隔空喊話要求對方發言前「謹記加拿大之所以生存全靠美國」。

他這番說法是針對卡尼日前講話，卡尼當時在未點名第三方國家的情況下，表示「基於規則的舊秩序已終結，且將一去不返」，並呼籲中等強國團結。

特朗普講話中也提及主辦國瑞士，指瑞士因美國才變得不錯，還回憶之前與瑞士領導人討論美國關稅，稱因對方觸怒自己才決定加徵關稅。

不會動用武力強佔格陵蘭

特朗普向來主張接管格陵蘭引發歐洲擔憂，他今次講話中明確表態不會動用武力強佔格陵蘭，尋求立即就收購格陵蘭島展開談判，強調自己對格陵蘭島和丹麥人民充滿敬意，並「沒有哪個國家能像美國一樣確保格陵蘭島的安全」。

格陵蘭是丹麥的自治領土，大部份位於北極圈範圍內。儘管地理位置遠離美國本土，也不與北美洲接壤，但特朗普說：「格陵蘭島是北美的一部份，這是我們的領土。」

引二戰歷史 批丹麥對美國「忘恩負義」

特朗普的講話中不乏引用二戰時期歷史，認為美國介入二戰後幫助世界回歸和平，並且對於歐洲有功勞，「若非有我們，你們現在都會說德語和一點日語（Without us right now, you’d all be speaking German and a little Japanese）」。

他又稱美國曾為丹麥而戰，在格陵蘭島建立基地，當時「丹麥六小時敗於（納粹）德國」，但卻在戰爭結束後把格陵蘭島歸還丹麥「當時我們有多麼愚蠢？」，而他們現在「有多不知感恩（But how ungrateful are they now）？」