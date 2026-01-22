新西蘭熱門露營地山泥傾瀉多人失蹤或遭活埋　消防：曾聽見呼救聲

新西蘭暴雨引發北島一處營地於1月22日早上發生山泥傾瀉，衝擊當地海岸熱門旅遊景點芒格努伊山（Mount Maunganui）的一處露營地，造成多人失蹤，其中包括兒童。新西蘭總理拉克森森（Christopher Luxon）表示，極端天氣持續在北島造成危險狀況，正關注事態發展。



事發於當地時間周四上午9時30分，豐盛灣（Bay of Plenty）地區熱門旅遊景點芒格努伊山附近因暴雨造成廣泛破壞，多輛露營車被塌下的山泥壓毀。

當局在記者會上表示，現場數百戶家庭已被疏散，緊急救援人員正在努力尋找仍留在該地區的人員。Stuff報道，新西蘭消防稱，首批抵達現場的救援人員起初曾聽到廢墟下傳來人聲，但之後再也聽不到任何聲音。

2026 年 1 月 22 日，新西蘭芒格努伊山發生暴雨引發山崩，一輛受損車輛被困在瓦礫堆中。（Reuters）

受事故影響，當地有數千戶家庭斷電，多條主要道路封閉。目擊者Nix Jaques稱，當她正準備上山時，聽到一聲驚天巨響，「我轉過身後，就看到山坡倒塌下來，傾瀉而下的大量泥石壓垮營地內的一些建築物。」「有幾輛車受山泥傾瀉衝擊撞進公共盥洗室，我相信當時有人正在裏面淋浴，還有一部露營車也被撞歪，當時車裏住着一家人。」

隨着熱帶低氣壓東移，新西蘭氣象局（MetService）已解除北島所有天氣預警。氣象局表示，南島仍有一些預警生效，但預計周四解除。