男子闖新西蘭珠寶店生吞15萬元占士邦電影同款吊墜　警監控下排出

新西蘭上月發生一宗離奇竊案。一名男子在珠寶店「吞下」價值3.3萬新西蘭元（約15萬港元）、以007占士邦（James Bond）《鐵金剛》電影為靈感製作的吊墜。



警方12月5日表示，在對該男子進行6天的密切監控後，吊墜已從其腸道自然排出，過程中未需醫療介入。

該吊墜設計靈感來自1983年的占士邦電影。（《鐵金剛勇破爆炸黨》（Octopussy）劇照）

遭竊的限量版法貝熱（Fabergé）吊墜：

根據美媒，竊案發生在奧克蘭（Auckland）的帕特里奇珠寶店（Partridge Jewelers），身分尚未公開的32歲嫌犯於11月28日，在店內涉嫌竊取珠寶後隨即被捕。

這件限量版法貝熱（Fabergé）吊墜設計靈感來自1983年的占士邦電影《鐵金剛勇破爆炸黨》（Octopussy）。警方今日公布的照片顯示，一隻戴著手套的手拿著已尋獲的吊墜及其長金鍊，價格標籤完好無損。

更多《鐵金剛勇破爆炸黨》（Octopussy）劇照：

+ 11

涉及竊盜罪的疑犯11月29日出庭時，並未對指控表示認罪或不認罪。疑犯一直被警方拘留，警員24小時輪班駐守，等待證物重新出現。他預計將於7日在奧克蘭地方法院出庭，此前將持續受警方拘留。

根據珠寶店官網的描述，這顆蛋形吊墜是全球僅50件的限量商品，由黃金打造，表面塗有綠色琺瑯，並鑲嵌183顆鑽石和2顆藍寶石。吊墜高度為8.4厘米，並安裝在底座上。

商品說明中進一步描述：

吊墜可以打開，內部藏有一隻以18K黃金製成的章魚，章魚的吸盤上裝飾着白色鑽石，眼睛部分則鑲有黑鑽。章魚驚喜設計是向《鐵金剛勇破爆炸黨》電影中同名反派角色致敬。

延伸閱讀：

影/清大化學系學生嗆「逼我當鄭捷」！校方緊急回應了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】