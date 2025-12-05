「未成年」小海豹誤闖新西蘭酒吧　老闆巧用薄餅配料解圍｜有片

新西蘭一間酒吧11月30日（周日）闖入一隻迷路的海豹，起初人們都以為它是小狗，細看才發現是隻小海豹。後來酒吧有位顧客跑回家拿來狗籠，老闆和顧客一起用酒吧當天特色薄餅的配料——三文魚，將其成功引入狗籠內。海豹隨後被放生到酒吧附近的一座島上，回歸大自然。



《紐約郵報》（New York Post）報道，這隻體型和寵物狗差不多大的海豹，周日誤闖新西蘭南島北端里士滿（Richmond）的一家酒吧。當時，顧客們正在享用啤酒和意大利薄餅。

網絡影片顯示，這隻小海豹從酒吧敞開的前門溜了進去，躲到一張桌子底下，然後又衝出來，沿着酒吧桌邊向前跑後躲進洗手間。酒吧工作人員很快追上它，並用一件毛衣把其安全地圍起來。

酒吧老闆埃文斯（Bella Evans）說，「大家當時都驚呆了。都在驚呼我的天哪！我們該怎麼辦？這是怎麼回事？」她還稱正當大家都在想辦法把海豹弄進狗籠內時，「我就跑去跟我未婚夫說『快去拿三文魚！快去拿三文魚！』」。

小海豹後來躲在洗手間內（影片截圖）

小海豹被控制住後，動物管理部門隨即接報到場。在等待期間，顧客們還饒有興致地餵它吃水果。據悉，每年年底，新西蘭經常有海豹會出現在一些意想不到的地方，當地科學家將這段時間稱為「海豹出沒季」。