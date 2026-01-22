特朗普再TACO：已就格陵蘭制定協議框架　取消對歐洲8國實施關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月21日表示，他與北約秘書長呂特（Mark Rutte）進行的一次非常富有成效的會談後，就格陵蘭島問題制定了未來達成協議的框架，因此將不會實施原定2月1日生效的關稅，相關措施本來針對8個反對美方獲得該島的歐洲國家。他補充指，隨着談判進程推進，未來將會提供更多相關訊息。



路透社報道，特朗普21日在社交媒體Truth Social宣布上述消息，稱如果最終達成該方案，將對美國及所有北約成員國有利。他此前曾威脅2月1日起，就格陵蘭問題對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭加徵10%關稅，並於6月1日起增加至25%。

特朗普在貼文中提到，他正與有關方就美國導彈防禦系統「金穹」（Golden Dome）與格陵蘭島相關的事宜展開進一步討論。

美國總統特朗普（Donald Trump）2026年1月21日在社交媒體Truth Social宣布（TruthSocial@realDonaldTrump）

他透露，美國副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）以及其他相關方將負責格陵蘭問題的談判，並直接向其本人匯報。

特朗普：協議涉及礦產開採權和「金穹」系統

特朗普同日稍後接受美媒CNBC採訪時，稱該框架協議具永久性質，美國和歐洲盟友將就建設「金穹」和格陵蘭的礦產開採權展開合作。

特朗普表示：「他們將參與金穹的建設，他們將涉及礦產開採權，我們也是如此。」

美國總統特朗普（Donald Trump）2026年1月17日（Reuters）

丹麥外長歡迎停祭關稅 北約：將確保中俄在域內無立足之地

丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）對特朗普停止實施該關稅措施表歡迎，但重申應在尊重丹麥完整性、主權及格陵蘭人民自決權的前提下解決衝突。

北約發言人則表示，北將盟國就將據上述協議框架，通過集體努力致力保北極地區安全，並強調：「丹麥、格陵蘭和美國之間的談判將繼續進行，旨在確保俄羅斯和中國永遠無法在格陵蘭獲得經濟或軍事上的立足之地。」

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界經濟論壇年會（WEF）期間與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行雙邊會晤。 （Reuters）

特朗普21日稍早出席在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇年會（WEF）時，稱他將尋求立即就收購格陵蘭展開談判，且無意為此而動武。