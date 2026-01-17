伊朗示威｜流亡末代王儲巴列維誓言返國　公布6步計劃爭取支持

伊朗流亡末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）1月16日在美國華盛頓召開記者會宣布一項「六步計劃」，目的是向伊朗政權施壓，他主張該政權倒台「只是時間問題」，重申願意領導伊朗新政府，誓言很快將返回伊朗。



巴列維呼籲國際社會響應六步計劃，首先是保護伊朗人民，削弱伊朗政權的鎮壓能力，包括打擊伊斯蘭革命衛隊（IRGC）領導層及其指揮控制的基礎設施。

第二是對伊朗政權持續施加最大限度的經濟壓力，封鎖其全球範圍內的資產。

第三為突破伊朗政權的資訊封鎖，實現無限制的網絡，在伊朗全國範圍內廣泛部署星鏈（Starlink）和其他安全通訊工具。

伊朗流亡末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）1月16日在美國華盛頓召開記者會（Reuters）

第四是將伊朗政權的外交官驅逐出境，並對犯下反人類罪行的人採取法律行動，追究責任。

第五是要求伊朗立即釋放所有政治犯。第六是準備在時機成熟時承認合法過渡政府，以達到民主過渡。

據倫敦廣播公司（LBC）報道，巴列維形容伊朗政權為「受傷的野獸般反撲，拼命想要保住權力」。他表示，現在國內抗議的同胞需要他領導這場運動，他稱將返回伊朗，以王儲之名等獨特優勢，確保政權平穩過渡。

2026年1月16日，一名女子手持描繪伊朗流亡末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的標語牌，在希臘雅典伊朗大使館外舉行呼籲支持伊朗民主抗議活動。（Reuters）

《德國之聲》報道，巴列維呼籲歐洲立即行動，對伊朗政權施以政治、經濟壓力，支持抗議者。此前，美國調派航母打擊群前往中東，白宮表示已警告伊朗若繼續暴力殺戮將面臨打擊，總統將「保留所有選項」，巴列維稱，相信特朗普（Donald Trump，又譯川普）是個信守承諾的人。

報道指，巴列維將自己定位為政權的替代者，爭取西方支持。他表示伊朗軍隊和安全部隊的「大部份」人員已對他表達忠誠。但特朗普此前已表態，若伊斯蘭政權垮台，不確定巴列維在伊朗境內能否獲得顯著支持。