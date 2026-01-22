特朗普「和平委員會」舉行簽署儀式 19國領袖代表出席
撰文：洪怡霖
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（1月22日）在瑞士達沃斯為其所創立的和平委員會主持簽署儀式，19國領袖或高官出席。
在儀式上，19國的出席官員包括巴林王國代表、摩洛哥外交大臣、阿根廷總統、亞美尼亞總理、亞塞拜然總統、保加利亞總理、匈牙利總理、印尼總統、約旦副總理、科索沃總統、巴基斯坦總理、巴拉圭總統、卡塔爾總理、沙特阿拉伯外交部長、土耳其外交部長、阿聯酋代表、烏茲別克總統、蒙古國總理、哈薩克總統。
《衛報》報道，已接受邀請加入和平委員會的的國家還包括白羅斯、埃及和越南。而獲邀但至少目前來看不會加入的國家包括法國、挪威、斯洛維尼亞、瑞典和英國。
除此之外，還有一些國家和機構也收到邀請但尚未做出任何決定，這些國家包括柬埔寨、中國、克羅埃西亞、德國、印度、意大利、歐盟、巴拉圭、俄羅斯、新加坡、泰國和烏克蘭。
美國推和平委員會另起爐灶 新聯合國即是「特朗普說了算」？普京：願向「和平委員會」提供10億美元 研判後適時回應是否加入特朗普稱俄羅斯接受邀請加入「和平委員會」 普京︰仍在研究中以色列批評和平委員會後「轉軚」同意加入 土耳其等8國跟進參與