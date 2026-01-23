西班牙有列車與起重機吊臀碰撞　6人受傷　一週內第4宗鐵路事故

西班牙東南部穆爾西亞自治區城市卡塔赫納（Cartagena）附近1月22日發生鐵路事故，一架行駛中的客運列車與一台起重機的吊臀碰撞。列車未有出軌，6人受輕傷。這是該國自1月18日起，不到一週內發生的第四宗鐵路事故。



路透社報道，西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）1月22日在社交媒體表示，該起重機的吊臂因錯誤進入鐵路用地，繼而擊中涉事行駛經過的列車車窗。

2026年1月22日，西班牙卡塔赫納市（Cartagena）附近，一列行駛中的客運列車與一台起重機吊臀碰撞，造成多人傷，警方抵達現場進行調查。（Reuters）

普恩特其後再發文，強調是吊臂誤擊列車，而不是列車撞到該吊臀。當局後來補充指，列車司機和起重機操作員皆通過酒精測試。這宗鐵路意外雖然沒有導致列車脫軌，但短暫地中斷了該線路的交通。

西班牙此前一週內已發生了三宗鐵路事故，其中兩宗造成多人死傷。首宗致命列車事故於18日發生，造成43人死亡；事隔三天後，一架列車撞上倒塌的擋土牆，造成司機死亡，4名乘客重傷；該國同日再有列車脫軌事故，一架載客列車疑因落石砸到鐵軌導致車身脫軌，幸無人受傷。

由於短期內頻頻發生鐵路事故，西班牙最大的鐵路司機工會Semafl日前呼籲，2月9至11日舉行為期三天的全國罷工，要求採取措施保障鐵路安全。