特朗普控摩通求償50億美元　不滿國會騷亂後被終止銀行服務

美國媒體CNBC於1月22日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已對摩根大通銀行（JPMorgan Chase），以及該集團行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）提出訴訟，並索償至少50億美元，原因是在2021年1月6日國會山莊騷亂後，摩根大通強行終止其銀行服務。



圖為2026年1月21日，摩根大通（JPMorgan Chase）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇 (WEF) 。（Reuters）

特朗普表示，摩根大通的行動旨在「蹭政治熱度」、單方面針對他，終止了他多個帳戶，違反了其公司政策。他指出，摩根大通宣稱其225年來始終以尊重客戶為宗旨，並努力實踐其核心價值。

特朗普批評，儘管摩通聲稱珍惜這些原則，卻單方面且未事先警告，或提供任何補救措施下，終止包括他在內多名原告的銀行帳戶，從而違反了這些原則。

2026年1月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在瑞士達沃斯為其所創立的和平委員會主持簽署儀式。（Youtube@WhiteHouse）

特朗普日前曾預告，他計劃在未來兩週內起訴摩根大通。白宮表示，把此訴訟提交給特朗普的外部律師處理。

而對於特朗普的提告，摩根大通發聲明中表示，雖然對此感到遺憾，但認為該訴訟毫無根據。公司尊重特朗普起訴的權利，但也強調捍衛自身權益的權利。

該銀行補充說，摩根大通不會出於政治或宗教原因關閉帳戶，相關做法是因為這些帳戶會給公司帶來法律或監管風險，很遺憾不得不這樣做。