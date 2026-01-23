特朗普：4月訪華　稱習近平今年底或訪美

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月22日表示，他計劃在4月訪問中國，並指中國國家主席習近平將於今年底出訪美國。



路透社報道，特朗普出席完瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）後，乘坐空軍一號專機返回美國時，向傳媒發表講話。他稱期待與習近平會面，又指自己一直與對方有很好的關係。

特朗普表示，美中兩國關係在疫情期間陷入緊張，但之後已經明顯改善。他亦提到，中國已經開始大量採購美國大豆，對於美國農民而言是好事。

美國總統特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日接受《政治報》（Politico）訪問時表示，中美關係已達到非常好的平衡，即使雙方有分歧，未來也不太可能演變成去年發生的全面經濟貿易衝突。

他預計，特朗普和習近平今年或將在不同場合會面多達4次，包括特朗普將於4月訪華、習近平或在夏季回訪華盛頓特區或海湖莊園以及兩人可能於邁阿密舉行的二十國集團（G20）年度峰會同場出現。

貝森特也透露，特朗普已表示有興趣出席11月在中國深圳舉行的亞太經合組織峰會。他認為，特朗普與習近平已為中美整體關係定下基調，即使出現問題，他們可以立即進行聯絡，迅速緩和局勢。