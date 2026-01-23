特朗普政府公布加沙重建計劃：從南部分階進行　擬建沿岸摩天大廈

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月22日在瑞士達沃斯（Davos）為其主導成立的「和平委員會」主持簽署儀式，他接着邀請其女婿、委員會成員庫什納（Jared Kushner）上台介紹加沙的重建計劃。重建將從南部地區開始分階段進行，其中預留用以建設住宅、數據中心和工業園的地區，以及計劃在加沙沿岸建立海濱度假設施及摩天大廈。



以媒《以色列時報》及《紐約時報》22日報道，庫什納當天發表演講時，向觀眾展示了數張幻簡報，其中描繪了被他稱為「總體規劃」（Master Plan）的加沙重建計劃。

白宮上傳庫什納所使用的完整簡報：

庫什納接着稱，加沙將分階段重建，首先從南部的拉法市（Rafah）開始，然後分階段向北推進至加沙城（Gaza City）。據他所使用的簡報，他們計劃在「新拉法」建設至少10萬套永久性房屋，在「新加沙」建設沿岸旅遊摩天大廈、能源及數據中心等等。

關於非軍事化問題，庫什納展示的簡報中提到，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）等武裝人員須立即解除「重型武器」武裝，小型武器則由新成立的巴勒斯坦警察部隊按區域分批解除武裝，相關成員可獲「特赦、重新融入社會或安全通行」的回報。

一旦非軍事化完成並得到核實，以色列軍隊將撤退到加沙周圍的安全警戒線。庫許納表示，接下來的100天他們將把重點放在援助和重建上，而重建工作只會從完全解除武裝的區域開始。

2026年1月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）、其女婿庫什納（Jared Kushner）等人在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，共同宣布「和平委員會」成立。（Reuters）

路透社稱，庫什納沒有解決一些關鍵問題，包括沒有對在戰爭中失去家園、生計的巴人進行賠償，也沒提到巴人在重建期間的居住問題。

庫許納也沒有透露重建計劃的資金從何而來，僅表示他們未來幾週將在華盛頓特區舉行會議，屆時他們將宣布私營部門將作出的「重大貢獻」，但他沒有再作進一步說明。