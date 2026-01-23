澤連斯基批歐洲陷入「格陵蘭模式」　籲建立統一武裝自主防衛

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）1月22日在達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上，嚴厲批評歐洲在面對俄羅斯侵略時缺乏團結與果斷行動，過度依賴美國，並呼籲歐洲建立統一的武裝力量以自主防衛。



據《衛報》（The Guardian）及《天空新聞》（Sky News）指出，澤連斯基稱歐洲國家像「一支支離破碎的中小國家萬花筒」，陷入被動等待美國行動而非主動作為的「格陵蘭模式」（Greenland mode）。他批評歐洲在抵抗俄羅斯侵略方面持續軟弱，部份歐洲國家主導的和平努力缺乏美國參與是「空洞的姿態」。

2026年1月22日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在瑞士達沃斯舉行的第56屆世界經濟論壇（WEF）會議上向媒體發表講話。（Reuters）

澤連斯基更以美國對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）迅速行動為例，質疑歐洲冀成立特別法庭、審判普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）戰爭罪的「政治意志」。他呼籲歐洲組建統一武裝力量，以降低對「日益難以預測」的美國的安全依賴，並強調：「團結起來，我們才是真正的無敵。」

《衛報》指，此番言論發表之際，美、俄、烏三方預計將於本週末在阿布扎比（Abu Dhabi）舉行會談，這是自2022年俄烏戰爭爆發以來三方首次直接會談。